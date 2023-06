NBA Draft 2023: Victor Wembanyama ai San Antonio Spurs! Tutte le scelte

NBA Draft 2023 pronto al via, in quel di New York. Grandissima attesa per la scelta numero 1, scontatissima, Victor Wembanyama e non solo.

SCELTA NUMERO 1, SAN ANTONIO SPURS: Victor Wembanyama (Metropolitans 92, Francia)

SCELTA NUMERO 2, CHARLOTTE HORNETS: Brandon Miller (Alabama)

SCELTA NUMERO 3, PORTLAND TRAIL BLAZERS: Scott Henderson (NBA G-League Ignite)

SCELTA NUMERO 4, HOUSTON ROCKETS: Amen Thompson (Overtime Elite)

SCELTA NUMERO 5, DETROIT PISTONS: Ausar Thompson (Overtime Elite)

SCELTA NUMERO 6, ORLANDO MAGIC: Anthony Black (Arkansas)

SCELTA NUMERO 7, WASHINGTON WIZARDS: Bilal Coulibaly (Metropolitans 92, Francia)

SCELTA NUMERO 8, INDIANA PACERS: Jarace Walker (Houston Cougars)

SCELTA NUMERO 9, UTAH JAZZ: Taylor Hendricks (UCF Knights)

SCELTA NUMERO 10, OKLAHOMA CITY THUNDER: Cason Wallace (Kentucky)

SCELTA NUMERO 11, ORLANDO MAGIC: Jett Howard (Michigan)

SCELTA NUMERO 12, DALLAS MAVERICKS: Dereck Lively II (Duke)

SCELTA NUMERO 13, TORONTO RAPTORS: Gradey Dick (Kansas)

SCELTA NUMERO 14, NEW ORLEANS PELICANS: Jordan Hawkins (UConn)

SCELTA NUMERO 15, ATLANTA HAWKS: Kobe Bufkin (Michigan)

SCELTA NUMERO 16, UTAH JAZZ: Keyonte George (Baylor)

SCELTA NUMERO 17, LOS ANGELES LAKERS: Jalen Hood-Schifino (Indiana)

SCELTA NUMERO 18, MIAMI HEAT: Jaime Jaquez jr (UCLA)

SCELTA NUMERO 19, GOLDEN STATE WARRIORS: Brandin Podziemski (Santa Clara)

SCELTA NUMERO 20, HOUSTON ROCKETS: Cam Whitmore (Villanova)

SCELTA NUMERO 21, BROOKLYN NETS: Noah Clowney (Alabama)

SCELTA NUMERO 22, BROOKLYN NETS: Dariq Whitehead (Duke)

SCELTA NUMERO 23, PORTLAND TRAIL BLAZERS: Kris Murray (Iowa)

SCELTA NUMERO 24, DALLAS MAVERICKS: Olivier Maxence-Prosper (Marquette)

SCELTA NUMERO 25, DETROIT PISTONS: Marcus Sasser (Houston)

SCELTA NUMERO 26, INDIANA PACERS: Ben Sheppard (Belmont)

SCELTA NUMERO 27, CHARLOTTE HORNETS: Nick Smith jr (Arkansas)

SCELTA NUMERO 28, UTAH JAZZ: Brice Sensabaugh (Ohio State)

SCELTA NUMERO 29, DENVER NUGGETS: Julian Strawther (Gonzaga)

SCELTA NUMERO 30, LOS ANGELES CLIPPERS: Kobe Brown (Missouri)

SECONDO GIRO

SCELTA NUMERO 31, CHARLOTTE HORNETS: James Nnaji (Barcelona)

SCELTA NUMERO 32, DENVER NUGGETS: Jalen Pickett (Penn State)

SCELTA NUMERO 33, MINNESOTA TIMBERWOLVES: Leonardo Miller (G League Ignite)

SCELTA NUMERO 34, SACRAMENTO KINGS: Colby Jones (Xavier)

SCELTA NUMERO 35, CHICAGO BULLS: Julian Phillips (Tennessee)

SCELTA NUMERO 36, ORLANDO MAGIC: Andrew Jackson Jr (UConn)

SCELTA NUMERO 37, DENVER NUGGETS: Hunter Tyson (Clemson)

SCELTA NUMERO 38, BOSTON CELTICS: Jordan Walsh (Arkansas)

SCELTA NUMERO 39, ATLANTA HAWKS: Mouhamed Gueye (Washington State)

SCELTA NUMERO 40, LOS ANGELES LAKERS: Max Lewis (Pepperdine)

SCELTA NUMERO 41, CHARLOTTE HORNETS: Amari Bailey (UCLA)

SCELTA NUMERO 42, WASHINGTON WIZARDS: Tristan Vukcevic (Partizan Belgrado)

SCELTA NUMERO 43, PORTLAND TRAIL BLAZERS: Rayan Rupert (New Zealand Breakers)

SCELTA NUMERO 44, SAN ANTONIO SPURS: Sidy Cissoko (G League Ignite)

SCELTA NUMERO 45, MEMPHIS GRIZZLIES: Gregory Jackson II (South Carolina)

SCELTA NUMERO 46, ATLANTA HAWKS: Seth Lundy (Penn State)

SCELTA NUMERO 47, INDIANA PACERS: Mojave King (G League Ignite)

SCELTA NUMERO 48, LOS ANGELES CLIPPERS: Jordan Miller (Miami)

SCELTA NUMERO 49, CLEVELAND CAVALIERS: Emoni Bates (Eastern Michigan)

SCELTA NUMERO 50, OKLAHOMA CITY THUNDER: Keyontae Johnson (Kansas State)

SCELTA NUMERO 51, BROOKLYN NETS: Jalen Wilson (Kansas)

SCELTA NUMERO 52, WASHINGTON WIZARDS: Toumani Camara (Dayton)

SCELTA NUMERO 53, MINNESOTA TIMBERWOLVES: Jaylen Clark (UCLA)

SCELTA NUMERO 54, SACRAMENTO KINGS: Jalen Slawson (Furman)

SCELTA NUMERO 55, INDIANA PACERS: Isaiah Wong (Miami)

SCELTA NUMERO 56, MEMPHIS GRIZZLIES: Tarik Biberovic (Fenerbahçe)

SCELTA NUMERO 57, PHOENIX SUNS: Trayce Jackson-Davis (Indiana)

SCELTA NUMERO 58, MILWAUKEE BUCKS: Chris Livingston (Kentucky)

Le seconde scelte di Philadelphia e Chicago sono state cancellate in quanto nella scorsa free agency hanno avuto contatti con i giocatori prima dell’inizio ufficiale del mercato.