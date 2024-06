NBA Draft 2024: i nuovi prospetti del basket del futuro

La stagione NBA è da poco terminata con i Boston Celtics freschi di 18° titolo, ma ora tutte le squadre guardano con fiducia al Draft, in programma tra meno di una settimana.

Quest’anno più di quelli passati le scelte al Draft NBA sono incerte, visto che non ci saranno giocatori acclamati come Wembanyama, Banchero, Edwards, Cunningham o Williamson. Abbiamo visto come negli ultimi anni la Lega ha spostato sempre più gli occhi sui giocatori europei. Anche quest’anno sarà così con Alexander Sarr, classe 2005, francese, ultima stagione militante in Australia ai Perth Wildcats, ruolo centro-ala, altezza 2,16 m. Percentuali da tre punti ancora basse (siamo sotto al 30%), ma è un giocatore con un ottimo potenziale e una struttura fisica su cui lavorare.

credits: Paul Kane/Getty Images

Ron Holland, classe 2005, americano, ala con un’altezza di 2,03 m, ha giocato nella G League prendendo parte a 28 partite con una media di 19,5 punti, 6,6 rimbalzi e 2,9 assist con il 46% dal campo e il 24% da tre punti. Ritenuto uno dei migliori prospetti su cui le squadre possono puntare.

credits: The Sporting News

L’altro americano sui cui ci sono tante aspettative è Matas Buzelis, americano ma, come si può notare dal cognome, con chiare origini lituane, terra che in termini di talento cestistico non sbaglia mai: ha deciso di mantenere le origini di famiglia e, se sarà chiamato, rappresenterà la Lituania a livello internazionale preferendola agli Stati Uniti. 19 anni, è un lungo con ottime capacità di costruzione di gioco: in questa ultima annata in G-League ha realizzato la media 14.4 punti, 6.6 rimbalzi e 1.8 assist in 32 partite.

credits: NBA Getty Images

DJ Wagner, classe 2005, americano, alto 1,93 m, può giocare sia da guardia che da playmaker grazie alla sua visione di gioco alla quale associa un’ottima esplosività. Ha militato nei Kentucky Wildcats, squadra dove erano presenti altri talenti di cui sentiremo parlare tra cui Rob Dillingham, Justin Edwards e Aaron Bradshaw.

Nell’ultima annata ha giocato circa 25 minuti a partita facendo registrare 9,9 punti, 3,3 assist, ma con dei rivedibili 40% dal campo e 29% da tre punti, percentuali da migliorare in vista della NBA. Da sottolineare che è il figlio di Dajuan Wagner (6° scelta al Draft 2002) e nipote di Milt Wagner (2° scelta al Draft 1986, titolo NBA 1988 con i Lakers). Potrebbe essere il primo giocatore NBA di terza generazione.

credits: Dylan Ballard – A Sea Of Blue

Ja’Kobe Walter, giocatore americano, classe 2004, guardia tiratrice con ottima predisposizione al tiro da diverse distanze. Ha giocato per i Baylor Bears, è stato selezionato per giocare con il Team USA al Nike Hoops Summit, è alto 1,96 m per 88 kg di peso. Nell’ultima stagione ha giocato 35 partite con 14,5 punti a partita, 37,6% dal campo, 34% da tre punti. Giocatore con una tecnica al tiro pressoché perfetta, deve ancora migliorare nella creazione di gioco. Quel “Kobe” nel nome è una suggestione, ma il ragazzo sembra avere talento da esprimere.

credits: Lola Gomez, Dallas Morning News

Nikola Topic sembra essere il miglior playmaker papabile al Draft NBA 2024, figlio d’arte di Milenko, campione del mondo nel 1998. Il serbo, classe 2005, alto 1,95 m, guardia, giocatore della Stella Rossa di Belgrado, con la quale ha giocato anche le sue prime partite in Eurolega. Viaggia con una media di 8 punti, 3 rimbalzi e 5 assist a partita.

Topic possiede dei mezzi fisici tali da poter dominare su vari lati del campo, utilizza molto il pitturato con circa il 60% dei suoi tiri. Ottimo penetratore in area e capace di servire spesso i compagni sul perimetro, sfruttando la superiorità numerica che lui stesso crea. Da tre punti fa ancora un po’ di fatica con solo il 28%, e anche nella fase difensiva ha molto da lavorare in quanto si trova spesso fuori posizione. Potrebbe essere un top 5 al prossimo Draft.

credits: FIBA.com

Discorso un po’ diverso per Bronny James, come sapranno tutti, figlio di LeBron, è candidato a partecipare al prossimo Draft NBA. Il ragazzo non ha brillato a livello di numeri nell’ultima stagione con solo 4,8 punti a partita. Quello che potrà fare in NBA ancora non si sa, ci sono molti dubbi a riguardo, anche se a condizionare l’atleta è stato l’arresto cardiaco di luglio 2023, avvenuto durante un allenamento e che ha spaventato il mondo intero.

Se dovesse essere scelto, sicuramente l’attenzione andrebbe verso il padre, che aveva espresso tempo fa il desiderio di giocare con il figlio prima del ritiro. Questa sarà un po’ la chiave di molte squadre NBA, il desiderio di portare LeBron grazie alla scelta del figlio. Gli stessi Lakers per cercare di convincere James a restare a Los Angeles potrebbero usare questo tipo di carta. Nelle prossime settimane vedremo quello che succederà.

credits: Jake Crandall / USA TODAY NETWORK

Uno dei favoriti per essere chiamati per primi dagli Atlanta Hawks è Zaccharie Risacher, cestista francese, classe 2005, alto 207 cm e pesa 95 Kg. Il suo ruolo è l’ala piccola, ha giocato per Asvel e dal 2023 è stato ceduto in prestito al Bourg en Bresse. Dal 2024 invece in pianta stabile nella nazionale maggiore. Risacher è un giocatore catch-and-shoot molto efficiente, buon tiratore dalla media distanza, ottima capacità difensiva sul perimetro. In questa stagione ha realizzato una media a partita di 10.1 punti e 3.8 assist.

credits: Photo by Glenn Gervot/Icon Sportswire via Getty Images

Donovan Clingan è un cestista americano, classe 2004, giocatore degli UConn Huskies, vincendo due campionati nazionali. Il ragazzo è originario del Connecticut dove cresce e muove i primi passi nel basket e curiosamente diventa un elemento fondamentale proprio di UConn nella vittoria di 2 titoli NCAA consecutivi.

Nel 2023 era già papabile per il Draft ma decise giustamente di migliorarsi ancora di più per essere in una posizione migliore l’anno successivo. Nell’ultima stagione è diventato il centro titolare della squadra e in 35 partite ha realizzato una media di 13 punti, 7.4 rimbalzi e 2.5 stoppate a partita, migliorandosi notevolmente rispetto all’anno precedente. Ad aprile 2024 ha deciso di dichiararsi al Draft 2024, rinunciando a rimanere ancora al college pur essendo ancora idoneo. Clingan è sicuramente un ragazzo di prospettiva, le sue prestazioni sono molto interessanti, ma rimangano ancora dei dubbi sulla sua tenuta fisica e la resa su un numero elevato di partite. La cosa curiosa è che lui ha origini italiane per via della nonna, quindi da tenere d’occhio per una possibilità di passaggio nella Nazionale Italiana.

credits: Ian Bethune/The UConn Blog

Rob Dillingham un altro prospetto del prossimo Draft NBA, classe 2005, cestista americano, ha giocato l’ultima stagione con i Kentucky Wildcats dove ha mantenuto una media a partita di 15.2 punti, 3.9 assist e 2.9 rimbalzi. Secondo le previsioni potrebbe rientrare tra le prime scelte al Draft 2024.

credits: Photo by Rich von Biberstein/Icon Sportswire via Getty Images

Nell’articolo si è parlato di tanti talenti che ritroveremo al prossimo Draft, sono tutti ragazzi che devono ancora migliorare molto. A loro vantaggio, rispetto agli anni passati non ci sono delle aspettative su qualcuno rispetto ad altri, quindi partono quasi tutti alla pari. Non avendo troppa pressione magari qualcuno riuscirà a emergere con più tranquillità e diventare forse una Star del domani.

credits: AP Photo/Michael Conroy/Associated Press

Zach Edey, classe 2002, cestista canadese, alto 2,24m, ha iniziato la sua carriera al Leaside High School, prima di passare IMG Academy. Dal 2020 ad oggi ha giocato per l’università di Purdue, registrando stagioni da record anno dopo anno. In questa ultima stagione in 39 partite giocate con 32 minuti di media, ha realizzato 25.2 punti, 12.2 rimbalzi e 2.2 stoppate a partita tirando 62% dal campo e 71% dal tiro libero. Negli ultimi due anni al college ha vinto tutti i titoli possibili che si potevano vincere come singolo giocatore, vincendo anche il titolo di miglior giocatore del NCAA, ma senza alzare il titolo. Il centro è un modello vecchio stile, anni 90 verrebbe da dire, colosso con una grande forza della natura.