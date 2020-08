NBA Draft anticipato, inizio stagione 2020/21 posticipato

La NBA e l’associazione giocatori stanno lavorando a molte cose, tra le quali le nuove date della prossima stagione.

Verrà anticipato il Draft NBA al 16 ottobre (prima era previsto per il 18) quindi solo quattro giorni dopo l’eventuale gara-7 delle Finals.

Inoltre sarà spostato l’inizio della stagione 2020/21, non più il 1 dicembre, ma verosimilmente intorno a Natale. La NBA punta al 15, ma sarà più probabile verso il 25. Sarà una stagione molto compressa, con il limite minimo di 70 partite per ricevere tutti i diritti TV, con tanti back-to-back e pure il “tour de force” di quattro gare in cinque giorni. Bisogna capire se si vuole davvero arrivare a Finals a fine maggio per poter poi avere tempo di andare a disputare tornei Preolimpici e successivamente le Olimpiadi. Per capire meglio le varie opzioni sul tavolo, ecco le parole di Scariolo e Melli riguardo.