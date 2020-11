NBA Draft, diretta su Sky Sport mercoledì notte

Tutto pronto negli Stati Uniti per il Draft NBA, in programma nella notte italiana tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre.

Originariamente previsto al Barcleys Center di New York, si svolgerà, invece, all’ESPN Headquarters di Bristol, nello stato del Connecticut.

Un appuntamento speciale, dedicato a tutti gli appassionati di pallacanestro, per conoscere i giocatori scelti dai club di NBA per la prossima stagione agonistica.

Sky seguirà in diretta su due canali l’evento a partire dalle ore 2, Sky Sport NBA e Sky Sport Uno, e anche in streaming su NOW TV. Diverse le repliche previste giovedì su Sky Sport NBA.

Inoltre, Skysport.it, il sito ufficiale NBA in Italia, seguirà il draft in diretta, scelta per scelta, attraverso un liveblog; e poi, fotogallery con i profili di tutti i giocatori, i video con le loro migliori giocate e un focus speciale su Nico Mannion, l’italiano atteso alla chiamata fra i primi 30.

Draft NBA disponibile su Sky Go, anche in HD.

BASKET NBA: “DRAFT NBA”

ore 2 notte mercoledì 18-giovedì 19 novembre 2020

diretta Sky Sport NBA e Sky Sport Uno

(anche in streaming su NOW TV)

commento live originale

Repliche giovedì 19 novembre ore 12, ore 14, ore 17, ore 20.30 e ore 22.30 Sky Sport NBA commento in italiano di Stefano Salerno e Dario Vismara.

Uff stampa Sky sport NBA