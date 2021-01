Il Covid ha costretto la NBA al rinvio di Miami Heat – Boston Celtics.

La Lega ha comunicato che non ci sarà la partita serale tra Heat e Celtics, con le due squadre che non riescono avere 8 giocatori disponibili per giocare l’incontro.

Già attivate le procedure di sicurezza e tracciamento per tutti i giocatori coinvolti da parte della NBA.