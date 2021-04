I primi in ordine di tempo furono Michael Porter Jr. e Dwight Howard, quando già la scorsa estate si dichiararono riluttanti riguardo all’idea (allora era solo un’idea) di farsi iniettare il vaccino contro il Covid-19.

Più di recente, sono stati Andrew Wiggins e il suo compagno di squadra Kent Bazemore a dimostrarsi contrarî al vaccino.

Ma la bomba vera e propria l’ha lanciata LeBron James, quando alla domanda se si farà o meno vaccinare, ha evaso la questione definendola “privata”; opinione legittima, se non fosse che si è già speso in lotte sociali come quella per Black Lives Matter e un personaggio del suo calibro, così attivo nella sua comunità, non può d’improvviso richiedere diritto alla privacy su un tema d’interesse globale come quello dei vaccini.

La NBA si sta spendendo da mesi appoggiando prima l’uso delle mascherine e il distanziamento fisico, e poi la campagna vaccinale, ma ora si trova davanti a un bell’inghippo: come può dare un’immagine di sé favorevole ai vaccini, se la sua stella più grande è di fatto contraria? Perché diciamocelo, se uno come LeBron non dichiara apertamente di volersi vaccinare, è come se dicesse di non volerlo fare.

Peraltro squadre come i Miami Heat e gli stessi Lakers stanno lavorando per riservare zone specifiche del palazzetto ai tifosi già vaccinati, e non è da escludere che già in questa stagione, o al massimo nella prossima, possa essere obbligatorio portare con sé un certificato di vaccinazione per assistere a una partita dal vivo; con che faccia la NBA potrebbe esigere che i tifosi siano vaccinati, quando gli stessi atleti per cui pagano il biglietto potrebbero non esserlo?