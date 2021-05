La National Basketball Association (NBA) e Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT), compagnia globale di comunicazioni e principale fornitore di servizi di connettività nei voli di alcune tra le maggiori compagnie aeree, hanno annunciato oggi una rivoluzionaria partnership pluriennale. L’NBA League Pass, il servizio di sottoscrizione ai live game della lega, sarà disponibile a milioni di passeggeri durante i voli aerei. La partnership fornirà un’esperienza di “streaming in cielo”, consentendo ai passeggeri di accedere gratuitamente sui loro device a contenuti e alle partite NBA in diretta e on-demand. JetBlue sarà una delle prime compagnie aeree a offrire accessi gratuiti per l’NBA League Pass su aerei dotati di servizio Viasat. Altre compagnie aeree saranno annunciate in seguito.

Disponibile a partire dai Playoff NBA 2021 che inizieranno sabato 22 maggio, Viasat offrirà la possibilità ai clienti delle compagnie aeree di accedere al servizio premium dell’NBA League Pass che metterà a disposizione ogni partita NBA live e on-demand. Il servizio sarà gratuito per i passeggeri che voleranno a bordo di aerei con connettività Viasat in volo. L’NBA League Pass sarà disponibile su ogni rotta, ad eccezione dei voli nazionali negli Stati Uniti, in Canada e Cina. I voli internazionali da e per questi Paesi avranno invece accesso al servizio.

“Siamo davvero felici di poter offrire ai fans di tutto il mondo questa opportunità. L’iniziativa darà la possibilità di vivere le emozioni di NBA nei device personali durante voli a 35000 mila piedi” ha detto Matt Brabants, Senior Vice President e Global Media Distribution and Business Operations di NBA. “Utilizzando la tecnologia satellitare e la fortissima portata ricettiva di Viasat, crediamo che questa partnership trasformerà il futuro del consumo di contenuti da parte dei clienti aerei e ci permetterà di coinvolgere milioni di utenti, fan NBA e non, in un modo tutto nuovo”.“Ci stiamo impegnando per sviluppare modalità attraverso le quali i passeggeri possano beneficiare del servizio internet durante i voli aerei. Vorremmo infatti proporre offerte di contenuti ed esperienze di streaming differenziate e premium” ha dichiarato Dave Elliot, Managing Director, Media & Mobile Applications di Viasat. “Continuiamo ad esplorare e annunciare nuove partnership, come quella con NBA. La tendenza a commercializzare i contenuti direttamente ai consumatori è davvero potente – in questo caso parliamo degli asset NBA. Inoltre, questa modalità offre molte opportunità per guidare l’acquisizione dei consumatori attraverso nuovi modelli di business, non precedentemente offerti, attraverso la visione della TV lineare.”

Uff stampa NBA Italia