NBA Finals – Adebayo torna a disposizione per gara 4. Per Dragic sarà decisivo il riscaldamento

E’ tempo di gara 4 ad Orlando e i Miami Heat hanno un motivo in più per sorridere. E’ stata confermata, infatti, la presenza di Bam Adebayo che, smaltito il problema al collo, è pronto a dare battaglia a Lebron e compagni come ha fatto in gara 1, per poi essere costretto al forfait nelle due partite successive. La conferma è arrivata direttamente da Adrian Wojnarowski per ESPN.

Situazione leggermente diversa, invece, per quel che riguarda l’altro infortunato di lusso dei Miami Heat, Goran Dragic. Lo sloveno, assente come Adebayo in gara 2 e in gara 3, non è ancora sicuro di poter scendere in campo per la quarta sfida delle Finals contro i Lakers ma proverà a stringere i denti. Le sue condizioni saranno valutate durante il riscaldamento e lo staff medico insieme al giocatore dovranno valutare se è superata la lesione alla fascia plantare. E’ quasi certo che una decisione definitiva verrà presa nell’immediato pre-gara.