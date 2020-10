NBA Finals, ancora in forte dubbio Adebayo e Dragic

Bam Adebayo e Goran Dragic hanno saltato buona parte di gara-1, tutta gara-2 e ora rischiano tanto pure in gara-3. Il report giornaliero li indica ancora come “doubtful”, termine che è appena sopra a “out for the game”.

Lo staff medico proverà a recuperarli dai rispettivi infortuni – problemi ai muscoli del collo per il centro, lesione alla fascia plantare per lo sloveno – ma la speranza è di avere almeno il lungo #13. Adebayo poco dopo la fine di G2 aveva detto che ci sarebbe assolutamente stato in gara 3.