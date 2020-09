NBA Finals, in diretta su Sky Sport l’intera serie per l’Anello fra Lakers e Heat

Gli Stati Uniti si apprestano a vivere uno dei momenti sportivi più appassionanti e spettacolari, le NBA Finals, che quest’anno propongono la sfida fra i Los Angeles Lakers di LeBron James (alla sua decima finale) e Anthony Davis, e i Miami Heat di Jimmy Butler e Andre Iguodala (sesta finale di fila per lui).

L’appuntamento per la conquista dell’Anello è sul parquet del campus Walt Disney Resort di Orlando, in Florida, lo Stato degli Heat, che negli anni passati ha avuto tra i suoi protagonisti proprio LeBron James.

Come sempre, si gioca al meglio delle sette partite e tutti gli incontri della NBA Finals saranno trasmessi in diretta su Sky Sport NBA, in simulcast su Sky Sport Uno, in streaming su NOW TV e su Sky Go, anche in HD, con il commento in italiano di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Diverse le differite di ogni match previste il giorno dopo.

Il via alla serie, che decreterà i successori dei Toronto Raptors nell’albo d’ora delle Finals, nella notte italiana tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1° ottobre con Gara-1, in programma alle ore 3. L’eventuale Gara-7 nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 ottobre.

Oltre ai match delle Finals, da non perdere anche gli approfondimenti nella rubrica Basket Room, tutti i giorni fino all’eventuale Gara7, oltre agli aggiornamenti di Sky Sport 24.

Video, notizie, statistiche, risultati e contenuti digitali originali saranno disponibili anche sul sito ufficiale NBA in l’Italia, skysport.it/nba. NBA anche sui social di Sky (fb/ig/tw @SkySportNBA), con i live dei talent NBA di Sky.

Nelle finali di Conference, i Lakers hanno battuto nella Western i Denver Nuggets, mentre gli Heat hanno avuto la meglio nella Eastern sui Boston Celtics.

I Lakers hanno conquistato l’Anello in ben 16 occasioni, 5 quando ancora giocavano a Minneapolis, prima di trasferirsi nella città californiana; 3, invece, i titoli vinti dagli Heat.

La programmazione completa in diretta delle Finals su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno

(anche in streaming su NOW TV e su Sky Go, anche in HD)

Gara1: Los Angeles Lakers-Miami Heat

ore 3 notte mercoledì 30 settembre-giovedì 1° ottobre

Gara2: Los Angeles Lakers-Miami Heat

ore 2 notte venerdì 2-sabato 3 ottobre

Gara3: Miami Heat-Los Angeles Lakers

ore 1.30 notte domenica 4-lunedì 5 ottobre

Gara4: Miami Heat-Los Angeles Lakers

ore 3 notte martedì 6-mercoledì 8 ottobre

Gara5 (eventuale): Los Angeles Lakers-Miami Heat

ore 3 notte venerdì 9-sabato 10 ottobre

Gara6 (eventuale): Miami Heat-Los Angeles Lakers

ore 1.30 notte domenica 11-lunedì 12 ottobre

Gara7 (eventuale): Los Angeles Lakers-Miami Heat

ore 3 notte martedì 13-mercoledì 14 ottobre

Uff stampa Sky Sport NBA