NBA Finals – La preview di Los Angeles Lakers vs Miami Heat

Inizia oggi l’ultimo atto della stagione in quel di DisneyWorld, nell’inedita sfida di NBA Finals tra Los Angeles Lakers e Miami Heat.

Siamo alla finalissima, all’ultimo capitolo di una stagione particolare ed infinita. La bolla di Orlando ha rimescolato le carte, soprattutto a Est dove i Miami Heat si sono fatti trovare subito più pronti e hanno via via migliorato la loro chimica e il loro gioco. Ad ovest sono arrivati i #1, quei Lakers che, fin dalla mega trade della scorsa estate, erano dati come favoriti alla vittoria finale. Ora l’ultimo passo, per entrambe.

I Miami Heat sono alla sesta finale della loro storia e hanno vinto tre titoli, l’ultimo nel 2013 (l’ultima finale giunse l’anno successivo). I Los Angeles Lakers arricchiscono il palmares con il 32esimo titolo di Conference, a dieci anni dall’ultimo. In quel 2010 Kobe Bryant trascinò i gialloviola al 16° ed ultimo titolo, dopo una serie memorabile da sette partite contro gli acerrimi rivali dei Celtics.

Andiamo a vedere la presentazione delle due squadre finaliste, con punti di forza e di debolezza e ciò che potrebbe far girare la serie verso una o l’altra contendente. E alla fine, un immancabile pronostico su queste di NBA Finals tra Lakers e Heat…