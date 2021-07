Gli Stati Uniti si apprestano a vivere uno dei momenti sportivi più appassionanti e spettacolari, le Finals NBA, che quest’anno propongono una sfida che in pochi si sarebbero aspettati all’inizio della stagione, Phoenix Suns-Milwaukee Bucks.

Come sempre, si gioca al meglio delle sette partite e tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky Sport NBA, in simulcast su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e su Sky Go, anche in HD, con il commento in italiano di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Diverse le differite di ogni match previste il giorno dopo.

Il via alla serie, che decreterà i successori dei Los Angeles Lakers nell’albo d’ora delle Finals, nella notte italiana tra domani, martedì 6, e mercoledì 7 luglio, con Gara1, in programma alle ore 3. L’eventuale Gara7 nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 luglio. Vince il titolo chi per prima arriva a quattro vittorie.

Oltre ai match delle Finals, da non perdere anche gli approfondimenti con la rubrica Basket Room, tutti i giorni fino all’eventuale Gara7, oltre agli aggiornamenti di Sky Sport 24.

Video, notizie, statistiche, risultati e contenuti digitali originali saranno disponibili anche sul sito ufficiale NBA in l’Italia, skysport.it/nba. NBA anche sui social di Sky (fb/ig/tw @SkySportNBA), con i live dei talent NBA di Sky.

Nelle finali di Conference, i Suns hanno battuto nella Western i Los Angeles Clippers, mentre i Bucks anno avuto la meglio nella Eastern sugli Atlanta Hawks.

Proprio la vittoria in Gara6 dei Bucks ha portato la Lega alla decisione di anticipare la data d’inizio delle Finals, originariamente prevista per l’8 luglio.

Milwaukee torna a giocarsi l’Anello per la prima volta dal lontano 1974, mentre Phoenix la ritrova a distanza di 28 anni, era il 1993.

Tra le due finaliste solo i Bucks nella loro storia hanno conquistato il titolo di campioni NBA, nel 1971, mentre per i Suns, in caso di successo, si tratterebbe della prima volta.

La programmazione completa in diretta delle NBA Finals su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno

(anche in streaming su NOW)

Gara1: Suns-Bucks

ore 3 notte martedì 6-mercoledì 7 luglio

Gara2: Suns-Bucks

ore 3 notte giovedì 8-venerdì 9 luglio

Gara3: Bucks-Suns

ore 2 notte domenica 11-lunedì 12 luglio

Gara4: Bucks-Suns

ore 3 notte mercoledì 14-giovedì 15 luglio

Gara5 (eventuale): Suns-Bucks

ore 3 notte sabato 17-domenica18 luglio

Gara6 (eventuale): Bucks-Suns

ore 3 notte martedì 20-mercoledì 21 luglio

Gara7 (eventuale): Suns-Bucks

ore 3 notte giovedì 22-venerdì 23 luglio

