NBA Finals: Top e Flop di Gara 6

Questa è la vittoria dell’intera squadra. I Lakers di questa notte sono stati letteralmente un treno in corsa, un animale selvatico a caccia della sua preda, con la fretta di divorarla nel più breve tempo possibile. Sono stati tutti utili alla causa: dalle stelle, ai gregari che hanno rinunciato alle loro qualità offensive per mettersi a disposizione nell’altra metà campo. Di solito si dice che gli attacchi vendano i biglietti e le difese facciano vincere i titoli. Questi Lakers oggi sono la congiunzione perfetta tra le due parole. Nell’anno più difficile della storia in tutti i sensi e con lo spirito di Kobe che non li ha mai abbandonati. Neanche il migliore sceneggiatore avrebbe potuto scrivere un finale migliore. SQUADRA TOTALE.

