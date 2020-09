NBA Finals tra Lakers e Heat al via mercoledì

NBA Finals tra Lakers e Miami al via mercoledì. Sarà la prima volta tra le due compagini, con i gialloviola che non giocavano l’ultimo atto dal 2010 (vincendo) mentre quelli di South Beach non ci arrivavano dal 2014 (perdendo).

Ecco il calendario completo,

Gara-1: 30/9 ore 3.00

Gara-2: 2/10 ore 3.00

Gara-3: 4/10 ore 1.30

Gara-4: 6/10 ore 3.00

*Gara-5: 9/10 ore 3.00

*Gara-6: 11/10 ore 1.30

*Gara-7: 13/10 ore 3.00

Serie al meglio delle sette, quindi come sempre vince il titolo chi arriva per primo a quattro partite vinte. L’asterisco significa che quelle tre sfide si giocheranno solo se necessarie.