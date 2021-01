NBA, Houston scambia LeVert con Indiana. Ai Rockets arriva Victor Oladipo

Una serata convulsa per il mercato NBA con la notizia del trasferimento di James Harden a Brooklyn. Nel pacchetto di giocatori che Houston riceverà dai Nets c’è anche Caris LeVert, il classe ’94 che ha ben figurato in questo inizio di stagione e che sta viaggiando a 18.5 punti, 6 rimbalzi e 4.3 assist a partita.

Il giocatore cresciuto a University of Michigan, però, non prenderà l’aereo per raggiungere Houston ma si dirigerà verso Indiana visto che i Rockets hanno concluso lo scambio della guardia e di una futura seconda scelta per assicurarsi le prestazioni di Victor Oladipo. Per LeVert si tratta, per certi versi, di un ritorno ai Pacers visto che proprio la franchigia dell’Indiana lo aveva scelto con la numero 20 al Draft 2016 salvo poi girarlo immediatamente ai Nets in cambio di Thaddeus Young.