NBA, i premi stagionali della nostra redazione

La stagione NBA 2019/20 è sospesa a tempo indeterminato, ancora non si sa se e quando vedremo la sua fine.

In attesa che l’emergenza Coronavirus si concluda, la nostra redazione si è portata avanti e ha dato i suoi voti per i vari premi stagionali.

Ecco i risultati:

Miglior Sesto Uomo

Montrezl Harrell 50%

Dennis Schroeder 40%

Jordan Clarkson 10%

Giocatore più migliorato

Bam Adebayo 44%

Devonte Graham 18%

TJ Warren 18%

Brandon Ingram 10%

Pascal Siakam 10%

Miglior Difensore

Giannis Antetokounmpo 27%

Marcus Smart 27%

Patrick Beverley 19%

Anthony Davis 9%

Bam Adebayo 9%

Rudy Gobert 9%

Rookie dell’anno

Ja Morant 73%

Terence Davis 18%

Zion Williamson 9%

Coach dell’anno

Nick Nurse 37%

Mike Budenholzer 27%

Frank Vogel 18%

Erik Spoelstra 18%

MVP

LeBron James 54%

Giannis Antetokounmpo 36%

Anthony Davis 10%