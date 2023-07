BREAKING:

Sasha Vezenkov has just accepted the Sacramento Kings offer. EuroLeague MVP is leaving Europe and Olympiacos Piraeus to join the NBA opportunity.