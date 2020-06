NBA, il calendario (ufficioso) della ripresa

La NBA sta continuando a lavorare in vista del ritorno in campo, già fissato per il 31 luglio.

Oltre all’arrivo a Orlando, i 10 giorni di quarantena e le circa tre settimane di training camp, con forse qualche amichevole, ora ci sono le date di fine regular season e di inizio e fine per ogni turno Playoffs.

31 luglio – inizio regular season

15 agosto – fine della RS con 8 gare giocate a squadra

16 e 17 agosto – tornei play-in, se necessari

18 agosto – inizio primo turno Playoffs

31 agosto – fine primo turno

1 settembre – inizio semifinali di Conference

14 settembre – fine semifinali

15 settembre – inizio finali di Conference

28 settembre – termine finali di Conference

30 settembre – gara-1 delle NBA Finals

12 ottobre – ev. gara-7 di NBA Finals

Oltre a queste date si conoscono già anche quelle della Draft Lottery, fissata per il 15 agosto, quella del draft NBA fissato al 15 ottobre, e infine l’inizio del mercato per il 18 ottobre.