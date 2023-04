NBA, il coach dell’anno è Mike Brown

By

Mike Brown, allenatore capo dei Sacramento Kings, è stato votato Coach dell’anno all’unanimità.

Brown ha portato i Kings ai Playoffs per la prima volta dal 2006, e ha vinto il premio di Coach dell’anno per la seconda volta, dopo la stagione 2008/09 a capo dei Cleveland Cavs; è invece la terza volta che a vincerlo è l’allenatore di Sacramento, dopo Phil Johnson nel 1975 e Cotton Fitzsimmons nel 1979.

I Sacramento Kings di questa stagione sono stati i primi per efficienza offensiva e per punti a partita, secondi nella percentuale dal campo, terzi negli assist, quindi nei tiri da tre segnati e noni nella percentuale da oltre l’arco. Al momento stanno conducendo la serie di primo turno di Playoffs per 2-0 sui Golden State Warriors.