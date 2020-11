NBA, James Harden nel mirino dei Philadelphia 76ers

E’ appena passato un giorno dall’annuncio ufficiale di Daryl Morey come nuovo President of Basketball Operations dei Philadelphia 76ers ed è arrivata puntale la notizia di un futuro, vedremo quanto imminente, tentativo di Philly di portarsi a casa James Harden. A rivelarlo è l’insider NBA Shams Charania, con Morey quindi pronto a piazzare il primo colpo puntando proprio sulla stella della sua ex squadra. Da capire, adesso, le modalità di una possibile trade tra le due franchigie con i Rockets che al momento non sembrano interessati a privarsi del Barba.

Qualche giorno fa lo stesso Morey aveva acquistato un intera pagina del “Houston Chronicle” per ringraziare i tifosi della franchigia texana e lo aveva fatto inserendo proprio una foto con James Harden a cui, all’interno della pagina, aveva riservato una dedica personale, a dimostrazione della grande stima che lo lega all’ex OKC.