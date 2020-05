NBA – La ‘Mamba Sports Academy’ diventa ‘The Sports Academy’ in rispetto per Kobe

La Mamba Sports Academy fondata a Thousand Oaks, California, da Kobe Bryant cambierà il proprio nome, proprio in segno di rispetto verso la stella dei Los Angeles Lakers, venuta a mancare in circostanze tragiche, una manciata di mesi fa in un disastro aereo.

Non più ‘Mamba’, bensì ‘The Sports Academy’. Con un logo tutto nuovo. E nelle parole del CEO della struttura, Chad Faulkner, la spiegazione di quanto appena deciso: “Il suo nome continuerà ad essere vivo nella memoria di tutti, ma lasceremo che Kobe resti vivo in una Hall of Fame tutta sua. Il nostro progetto non muterà, le attività andranno avanti, continueremo a lavorare seguendo i suoi insegnamenti. La sua legacy non ha rivali”.

Inoltre, Faulkner ha dichiarato a The Undefeated di essere intenzionato a far ergere un memoriale dedicato a Kobe Bryant proprio a Thousand Oaks, sede della ‘neonata’ The Sports Academy’.