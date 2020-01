NBA, la situazione infortunati per ogni squadra

A poche settimane dalla pausa per l’All Star Weekend, le infermerie NBA sono alquanto piene. Di seguito verranno analizzate squadra per squadra, tralasciando gli infortuni meno gravi, listati come “game-time-decision”.

ATLANTA HAWKS

Jabari Parker – spalla – 2 settimane

Chandler Parsons – concussion – tempo indefinito, rischio carriera finita

BOSTON CELTICS

Robert Williams – anca – 1 mese, post ASG

BROOKLYN NETS

Kevin Durant – tendine d’Achille – fuori per la stagione

CHICAGO BULLS

Daniel Gafford – pollice – 10 giorni

Wendell Carter – caviglia – 2 settimane

Otto Porter jr – piede – 3 settimane, post ASG

Max Strus – crociato – stagione finita

CLEVELAND CAVALIERS

Dylan Windler – tibia – stagione finita

Kevin Porter jr – ginocchio – inizio marzo

DALLAS MAVERICKS

Ryan Broekhoff – perone – rientro indefinito

Dwight Powell – tendine d’Achille – stagione finita

DENVER NUGGETS

Jamal Murray – caviglia – 2 settimane

Mason Plumlee – piede – un mese, post ASG

Paul Millsap – ginocchio – minimo 1-2 settimane

Gary Harris – adduttore – 7/10 giorni

DETROIT PISTONS

Blake Griffin – ginocchio – stagione finita

Khyri Thomas – piede – probabilmente 1 mese, post ASG

Reggie Jackson – schiena – rientro tra 2 o 3 partite

Luke Kennard – ginocchio – ritorno post ASG

GOLDEN STATE WARRIORS

Kevon Looney – addominali – 7/10 giorni

Stephen Curry – mano – inizio marzo

Klay Thompson – crociato – stagione finita

HOUSTON ROCKETS

Nene Hilario – anca – 1 mese, ma rischio stagione (e carriera) finita

Gerald Green – crociato – possibile rientro per i Playoffs

INDIANA PACERS

Naz Mitrou-Long – caviglia – 2 settimane

Victor Oladipo – quadricipite – 1 settimana

LOS ANGELES LAKERS

Devontae Cacok – piede – un mese, post ASG

DeMarcus Cousins – crociato – stagione finita

MEMPHIS GRIZZLIES

Bruno Caboclo – ginocchio – un mese

Andre Iguodala – in attesa di trade/buyout

MIAMI HEAT

Justise Winslow – schiena – 10 giorni

MINNESOTA TIMBERWOLVES

Jake Layman – alluce – 2 settimane

NEW ORLEANS PELICANS

Darius Miller – tendine d’Achille – stagione finita

OKLAHOMA CITY THUNDER

Steven Adams – caviglia – 5/7 giorni

Andre Roberson – ginocchio – 1 mese, ma rischio stagione (e carriera) finita

ORLANDO MAGIC

DJ Augustin – ginocchio – 2 settimane, ma probabile torni post ASG

Jonathan Isaac – ginocchio – rischio stagione finita

Al Farouq Aminu – menisco – stagione finita

PHOENIX SUNS

Frank Kaminsky – ginocchio – inizio marzo

PORTLAND TRAIL BLAZERS

Skal Labissiere – ginocchio – 3 settimane, probabile post ASG

Jusuf Nurkic – crociato – un mese, post ASG

Zach Collins – spalla – 2 mesi

Rodney Hood – tendine d’Achille – stagione finita

SACRAMENTO KINGS

Richaun Holmes – spalla – 2 settimane

WASHINGTON WIZARDS

Moritz Wagner – caviglia – 7/10 giorni

John Wall – tendine d’Achille – stagione finita

Garison Mathews – caviglia – 1 settimana

Rui Hachimura – inguine – 2 settimane, ma potrebbe tornare con calma post ASG