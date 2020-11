NBA, la stagione inizia il 22 dicembre!

Finalmente ci siamo! La stagione NBA partirà il prossimo 22 dicembre, dopo una lunga trattativa tra Silver e l’associazione giocatori NBPA. Si proverà a giocare nelle arene delle squadre: la NBA spera con il pubblico (25-50% della capienza), ma dipende dalla situazione della pandemia.

La NBA ha mostrato le perdite che ogni giocatore avrebbe subìto non solo in questa stagione ma anche nelle successive, nel caso in cui avessero iniziato a metà gennaio, e allora hanno deciso di accettare il 22 dicembre come data di inizio.

Le altre date importanti:

Draft NBA 18/11

Free agency 22/11

Training camp 1/12 (ci saranno 3-4 gare di preseason)

Playoffs 22/05

Finals gara-7 il 22/07

Limitati i back-to-back, si giocheranno in teoria 72 partite di regular season, più gare di play-in e infine classici Playoffs. I play-in sono gare di qualificazione ai Playoffs già viste durante la “bolla” di Orlando, ma allargate dalla settima alla decima di ogni Conference. Sfide secche tra settima ed ottava: chi vince è settima e va ai Playoffs, mentre l’altra resta in gioco. Sfida secca tra nona e decima: chi vince va avanti, l’altra è eliminata. Ultima sfida tra perdente della prima gara contro vincente della seconda: chi vince è ottava e va ai Playoffs contro la prima della Conference, l’altra è eliminata.

Le NBA Finals inizieranno ai primi di luglio, quindi tutti i giocatori che non andranno all’ultimo atto della stagione potranno prepararsi per le Olimpiadi di Tokyo e disputare anche i tornei Preolimpici. Per i finalisti ci sarebbe in teoria la possibilità di andare ai Giochi, ma resta dura perché si inizierà il 23 luglio cioè un giorno dopo l’eventuale gara-7. Chi arriva in finale non farà parte delle Olimpiadi.