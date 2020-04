NBA lancia i nuovi contenuti Jr. NBA at Home

Come parte del progetto NBA Together, l’NBA ha lanciato ufficialmente oggi una nuova serie di contenuti

Jr. NBA at Home offerti da OWQLO App, l’app ufficiale della Jr. NBA League in Europa e Medio Oriente.

Jr. NBA at Home, una serie di contenuti interattivi dedicati a degli allenamenti fisici e tecnici di basket

che possono essere completati da soli e in spazi limitati che permettono ai giovani giocatori di tutto il

mondo di rimanere attivi e sviluppare il proprio gioco in sicurezza, sarà adesso disponibile sull’app

OWQLO con una serie di allenamenti di 30 giorni.

Gli allenamenti giornalieri – tutti legati direttamente al basket – sono svolti dagli allenatori Natalie Higby e

Cristian Plascencia della the Durable Athlete, che ha più che decennale esperienza negli allenamenti

con atleti professionisti e amatoriali.

Il programma promuoverà lo sviluppo delle proprie skill e dell’attività fisica tramite allenamenti giornalieri

che includano i seguenti elementi:

• Riscaldamento (10 min);

• “Palleggio del giorno” (5 min);

• Allenamento del giorno – 3 livelli di difficoltà (12 min);

• Defaticamento – esercizi di respirazione (3 min).

L’app Jr. NBA OWQLO include inoltre dei mini esercizi di palleggio con protagonisti i giocatori WNBA e

NBA, allenatori della Jr. NBA ed ex giocatori che possono essere completati sia al chiuso che all’aperto

in spazi limitati.

