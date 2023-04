NBA, Lauri Markkanen è il giocatore più migliorato

Il finlandese Lauri Markkanen, attualmente in patria per svolgere il servizio di leva obbligatorio, è il giocatore più migliorato della stagione NBA. Dopo aver giocato il suo primo All Star Game in febbraio, ora il #23 degli Utah Jazz può mettere in bacheca anche il suo primo premio individuale.

Per poco non è riuscito a portare i suoi Jazz al play-in, però ha tenuto medie di 25.6 punti e 8.6 rimbalzi con il 50% dal campo e il 64% di true shooting, tutti dati migliori in carriera. Ha migliorato di quasi 11 punti le medie dell’anno scorso.

Lauri Markkanen ha battuto la concorrenza di Shai Gilgeous-Alexander dei Thunder e di Jalen Brunson dei Knicks.