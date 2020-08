NBA News Inside: Boylen, Divac e l’infortunio di Jones jr

La stagione regolare NBA è terminata e arrivano le prime notizie di mercato, oltre ad aggiornare la situazione degli ultimi infortuni.

I primi a muoversi sono i Chicago Bulls che licenziano coach Jim Boylen, che ormai non aveva più il supporto dello spogliatoio. Il nucleo giovane dei Bulls avrà quindi una nuova guida tecnica.

I Kings sono pronti a rivoluzionare la dirigenza, dopo aver mandato i Playoffs per la 14^ stagione consecutiva. Solo i Clippers hanno fatto peggio nella storia, dal ’76 al ’91. Vlade Divac ha lasciato l’incarico di GM ed ora tutti i suoi “amici” sono a rischio. Il suo posto l’ha preso ad interim Joe Dumars, finché non verrà trovato il nuovo GM.

Situazione infortuni:

La stagione di Mo Bamba è già finita. Uscito dalla bolla per delle analisi post coronavirus: lui era risultato positivo a metà giugno.

Da capire, invece, cosa ne sarà di Derrick Jones jr: la guardia degli Heat si è schiantato contro il blocco di Bitadze nell’ultima gara stagionale – non doveva nemmeno giocare, poi Spoelstra ha deciso di dargli minuti – riportando un probabile colpo di frusta al collo. All’inizio si temeva qualcosa di molto peggio. È stato immobilizzato e portato via in barella, ma le prime impressioni sembrano infondere fiducia per un suo recupero. A breve il responso delle analisi.