In NBA si fa calda la stagione, con molti verdetti ancora da scrivere a sole 5-6 partite dalla fine. Diamo un’occhiata agli infortuni e alle ultime firme.

LeBron James dovrebbe tornare la prossima settimana ma intanto salterà il big match di stanotte contro Portland: partita a cui non vuole mancare Anthony Davis, uscito anzitempo nel derby perso con i Clippers a causa di fitte alla schiena. Ha però tranquillizzato riguardo la sua caviglia, che non gli ha dato problemi.

James Harden sta lavorando bene e sarà pronto per i Playoffs, stessa tempistica valida per Kelly Oubre che però potrebbe saltare il play-in. Si è lesionato un tendine del polso sinistro ma non verrà operato quindi ha solo bisogno di non sforzare: sicuramente la sua regular season è finita, bisogna vedere se gli Warriors riusciranno a recuperarlo per il play-in tra una decina di giorni. A proposito di Golden State, la dirigenza sembra interessata a riabbracciare Jordan Bell dopo l’infortunio a James Wiseman che l’ha messo fuori per il resto della stagione.

Kristaps Porzingis salterà ancora 1-2 partite, ma coach Carlisle ha fatto sapere che tornerà prima della fine della regular season. Non si sa ancora quando ma di sicuro 2-3 partite dovrebbe giocarle per cercare di qualificare Dallas direttamente ai Playoffs evitando il rischio del play-in tournament.

Rick Carlisle on Kristaps Porzingis: “I anticipate that he will play regular-season games at some point, but I don’t know when.” Carlisle considers Porzingis doubtful for tomorrow vs. Cavs but says he is “making progress” with sore right knee. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) May 6, 2021

Clint Capela a fine stagione avrà un bonus da 500mila dollari dopo aver raggiunto due traguardi presenti nel contratto: 1757 minuti e oltre il 30% dei rimbalzi difensivi. Anche Gary Trent ha raggiunto lo step minimo di partenze in quintetto e così la sua qualifying offer passa da 2.1 milioni a 4.7 ma cambia poco perché in estate firmerà comunque un contratto intorno ai 12-14 milioni annui. Julius Randle sarà un probabile giocatore di uno dei quintetti All-NBA e in estate potrà firmare un rinnovo redditizio.

Mike James resterà con i Brooklyn Nets anche durante i Playoffs: il suo contratto verrà ufficializzato dopo la scadenza del secondo decadale per questioni di salary cap. Philadelphia ha tagliato Mason Jones e ora ha un posto libero come two-way: la guardia aveva iniziato la stagione con Houston (che ha firmato l’ex Pistons Khyri Thomas con un decadale). Altra firma “minore” è l’ingaggio di Admiral Schofield da parte degli Orlando Magic per le ultime gare di regular season: sarà un 10-day contract quindi la dirigenza non sembra puntare su di lui per gli anni a venire. Decadale anche per Charlie Brown con OKC che però potrebbe fargli firmare un contratto parzialmente garantito per le prossime stagioni nell’ultimo giorno di regular season. I Pelicans hanno firmato Naji Marshall con un triennale da 5.3 milioni, anche se l’ultimo anno non è garantito. New Orleans avrà per le ultime gare di regular season anche il brasiliano Didi Louzada: il debutto stanotte contro i Sixers.