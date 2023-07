NBA News Inside: Detroit raggiunge l’accordo con Stewart

Negli ultimi giorni sono arrivate diverse ufficialità in NBA. La firma più interessante l’hanno ufficializzata i Detroit Pistons, che estendono Isaiah Stewart per 4 anni a 64 milioni di dollari grazie alla rookie scale extension. Il contratto prevede 15 milioni all’anno più 4 milioni di bonus legati alle prestazioni del classe 2001. Ora l’ala grande, all’evenienza centro, dovrà riscattarsi dopo una stagione sottotono, 11,3 punti, 8,1 rimbalzi e 1,4 assist di media, dovuta a un infortunio alla spalla sinistra subito a febbraio. La concorrenza è abbastanza agguerrita: Jalen Duren e James Wiseman sono i candidati principali a giocare da centro, mentre da 4 ci sono Marvin Bagley III e Isaiah Livers.

I Philadelphia 76ers pareggiano l’offerta di 23 milioni di dollari degli Utah Jazz e si tengono il restricted free agent Paul Reed. I Sixers hanno aspettato fino a mezz’ora prima della deadline per comunicare ai Jazz la decisione di utilizzare l’opzione per trattenere il centro. In questo modo, Reed ottiene un contratto peculiare: la prima stagione è completamente garantita, mentre le altre due, 15,7 milioni complessivi, diventano garantite qualora i Sixers dovessero raggiungere le semifinali di Conference. Anche gli Charlotte Hornets potrebbero esercitare una qualifying offer per confermare PJ Washington, uno degli uomini di punta della franchigia, anche se una sua partenza potrebbe liberare spazio salariale per firmare un big, facendo così riflettere la dirigenza sul da farsi. Nel caso in cui dovesse rimanere in Carolina del Nord, Washington potrebbe firmare una qualifying offer da 8,5 milioni di dollari.

ESPN story on the 76ers matching the Jazz’s $23 million offer sheet on Paul Reed: https://t.co/qO8usRKE1s — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 10, 2023

I Brooklyn Nets, secondo Michael Scotto di HoopsHype, sarebbero pronti a garantire il contratto da 9,5 milioni di dollari di Royce O’Neal per la stagione 2023/2024, un contratto che fino ad oggi era di 2,5 milioni di dollari. Il veterano, con alle spalle una buona esperienza europea, ha fatto registrare 8,8 punti, 5,1 rimbalzi e 3,7 assist di media la scorsa stagione. Anche gli Atlanta Hawks dovrebbero garantire un contratto a un proprio giocatore, nello specifico Bruno Fernando a 2,5 milioni di dollari.

Tra i rumors più interessanti, invece, si registra l’interesse dei Los Angeles Lakers sia per Bismack Biyombo che per Christian Wood. I gialloviola vogliono arrivare al training campo con 14 giocatori a roster ed entrambi i centri farebbero comodo alla squadra di coach Darvin Ham. Tra i due, Wood potrebbe essere più facile da mettere sotto contratto in quanto, al momento, si ritrova senza squadra. Gli Indiana Pacers, invece, avrebbero messo nel mirino la star dei Toronto Raptors Pascal Siakam, 24,2 punti, 7,8 rimbalzi e 5,8 assist la scorsa stagione, per affiancare a Tyrese Haliburton, fresco di rinnovo, un veterano di livello capace di alzare il livello complessivo della squadra.