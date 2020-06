NBA News Inside: Marc Gasol piace a due contender, novità Bulls e Knicks

La NBA ripartirà a fine luglio, quindi quest’anno il mercato sarà spostato di qualche mese, con apertura il 18 ottobre. Tuttavia, anche ad oltre 4 mesi di distanza, già si parla di possibili movimenti in vista della prossima stagione.

Marc Gasol

Il centro spagnolo in scadenza con Toronto è già osservato speciale di due contender come Clippers e Warriors. Ovviamente non potrà ambire ai 25.6 milioni che guadagna quest’anno, ma a cifre ben ridotte potrebbe fare comodo a varie squadre da titolo. Anche i Raptors proveranno a confermarlo.

Coach dei Chicago Bulls

Non sarà una decisione immediata ed è possibile che Boylen resti un’altra stagione sulla panchina di Chicago. Però nelle ultime ore si fa insistente il nome di Ime Udoka, ex giocatore e poi assistente degli Spurs, prima del passaggio ai Sixers sempre come vice.

Per il resto, il nuovo GM Karnišovas ha detto che non ci saranno altri cambi nel front office e si punterà ad estendere Lauri Markkanen.

Situazione NY Knicks

Molti contratti hanno opzioni per l’anno prossimo e alcuni potrebbero servire in qualche scambio. Di garantito c’è quello di Julius Randle che, nonostante i quasi 20 punti e 10 rimbalzi di media, non ha impressionato granché e potrebbe essere ceduto. Guadagnerà 19M la prossima stagione ed è a libro paga per soli 4M nella stagione successiva.

Per quanto riguarda l’allenatore, la scelta sembra essere tra Tom Thibodeau, ad ora il favorito, Kenny Atkinson e Mike Woodson. Tramontata l’idea Jeff Van Gundy, nelle ultime ore riprende forza l’idea di confermare Mike Miller, attuale coach dei Knicks.

Northwest Division

I lunghi dei Blazers infortunati da tantissimo tempo dovrebbero essere pronti ora della ripresa NBA. Nurkic e Collins useranno le 8 partite di regular season per riprendere il ritmo partita, anche se Portland dovrà lottare per arrivare almeno nona e giocare il play-in con l’ottava.

Sembrava davvero essere arrivata l’ora del rientro in campo di Andre Roberson dopo due anni di infinita Odissea, ma la pandemia ha fermato tutto. Ora sembra difficile che possa recuperare il ritmo partita, quindi andrà free agent senza aver mai giocato nelle ultime due stagioni e mezzo (l’infortunio risale al 27 gennaio 2018).

Orlando Magic

I “padroni di casa” della ripresa NBA difficilmente potranno puntare sugli infortunati Isaac ed Aminu, che ancora devono recuperare dagli interventi alle ginocchia.

Orlando per ora è ottava e deve difendersi dall’insidia degli Wizards di Bradley Beal, anche se hanno un tesoretto di 5.5 partite di margine. Se a fine regular season, il margine sarà maggiore di 6, allora l’ottava (Orlando o Brooklyn) andrà direttamente ai Playoffs; in caso contrario dovrà fare il play-in con Washington in cui all’ottava basterà vincerne una su due per qualificarsi alla postseason.

Draft del 15 ottobre

C’è la data per il prossimo draft e quindi le squadre eliminate dalla ripresa del campionato si concentrano sui prospetti, anche se solo via Zoom per ora. Gli Warriors hanno già intervistato i tre migliori prospetti (Wiseman, Edwards e LaMelo Ball) e, se dovesse arrivare la scelta #1, ad oggi andrebbero con l’esterno da Georgia University. Se invece la scelta non fosse in top-3, allora Golden State potrebbe puntare la point guard Haliburton, oppure le ali Avdija od Okoro (ma è anche possibile che cedano la scelta in una trade usando la trade exception da oltre 17M).

Queste sono le scelte che sicuramente cambieranno “proprietario” in virtù delle classifiche già delineate con l’eliminazione di otto squadre e la qualificazione ai Playoffs di molte altre: