NBA o Europa: dove un giocatore ha più possibilità di fare una buona carriera?

La pallacanestro è uno degli sport più popolari al mondo e molte persone sognano di diventare giocatori di basket professionisti. Tuttavia, il percorso per diventare un atleta professionista non è facile e richiede non solo talento ma anche molto impegno e duro lavoro.

Ciononostante, ogni anno un gran numero di giocatori di talento cerca la propria occasione nel basket professionistico. Di conseguenza, la domanda che si pongono tanti giocatori di basket di talento è se sia più facile fare il salto nello sport professionistico nell’NBA o in Europa.

NBA: il salto nel miglior campionato del mondo

Ogni giovane giocatore di basket sogna di giocare nella prestigiosa NBA, famosa in tutto il mondo. La concorrenza nella massima divisione della pallacanestro statunitense è altrettanto agguerrita. Fare il salto in questa lega è una sfida particolarmente grande.

Allo stesso tempo, le strutture che circondano la National Basketball Association negli Stati Uniti sono diventate così professionali a tal punto che esistano numerosi modi per entrare nell’NBA. Probabilmente l’opzione più nota è quella di frequentare i college negli Stati Uniti. I giovani giocatori possono migliorare le proprie capacità e prepararsi per il livello professionale studiando in un ambiente accademico.

Il sistema di basket universitario serve come una sorta di filtro per selezionare i giocatori più talentuosi. La maggior parte delle squadre NBA preferisce giocatori giovani che si sono già laureati e che hanno già maturato una certa esperienza nei campionati giovanili.

Inoltre, ci sono altri modi per entrare nell’NBA. Ad esempio, è possibile partecipare alla NBA G-League (ex D-League). La G-League è una sorta di “farm system” per le squadre NBA offrendo ai giovani giocatori l’opportunità di giocare in un ambiente professionale e di migliorare le proprie capacità mentre vengono osservati dagli scout NBA e dai talent scout. Il successo nella G-League può portare a un ingaggio da parte di una squadra NBA.

Infine, ma non meno importante, le prestazioni in altri campionati internazionali possono raccomandare un giocatore per l’NBA. Per questo motivo, ogni anno, un numero elevato di giocatori di tutto il mondo arriva in NBA. I talent scout e gli osservatori delle squadre NBA osservano tutti i principali campionati internazionali e cercano lì i giocatori di talento in grado di giocare al livello del miglior campionato del mondo.

Europa: il salto in un campionato di basket europeo di alto livello

Lontano dall’NBA, un sacco di talenti del basket sognano di fare il salto al livello professionistico. Anche in Europa ci sono diverse opportunità in tal senso. Rispetto agli Stati Uniti, però, le strutture del settore giovanile non sono altrettanto professionali.

Tuttavia, anche in Europa esistono tante squadre e programmi giovanili in cui i giovani giocatori possono migliorare le proprie capacità e prepararsi al passo successivo nel basket professionistico. La partecipazione a tornei e campionati nazionali e internazionali è considerata particolarmente importante. Questi eventi offrono una grande opportunità di competere con altri giocatori di talento e di mettersi in mostra su un palcoscenico particolarmente ampio. Scout e talent scout sono spesso presenti a questi tornei per scoprire i talenti emergenti.

Infine, un’ampia gamma di club professionistici di pallacanestro in Europa offre anche squadre giovanili professionali. I maggiori club di pallacanestro in Europa offrono ai giovani giocatori l’opportunità di giocare in un ambiente professionale per prepararsi al livello successivo. Un gran numero di club professionistici prevedono dei programmi speciali a questo scopo, che si concentrano sullo sviluppo dei giovani talenti della pallacanestro.

NBA vs. campionati top in Europa: dove avviene il salto nel basket professionistico?

Le possibilità di avere successo come giocatore di basket negli Stati Uniti o in Europa dipendono da infiniti fattori: Talento del giocatore, qualità dell’allenamento e della competizione all’interno della regione. Di conseguenza, è difficile fare un confronto diretto tra l’NBA e l’Europa. Tuttavia, si possono definire analogie e differenze che permettono di valutare le possibilità di sfondare.

Innanzitutto, ovviamente, negli Stati Uniti c’è molta più concorrenza. La pallacanestro ha le sue origini in America e questo sport è profondamente radicato. La lunga storia della cultura cestistica garantisce un’alta densità di giocatori di talento e di squadre competitive. Ciò significa che per i giocatori emergenti negli Stati Uniti è particolarmente difficile emergere e lasciare il segno, fino a raggiungere l’NBA.

Tuttavia, essendo il principale campionato di pallacanestro al mondo, l’NBA offre ai giocatori stipendi incredibilmente alti in caso di successo. Come professionista dell’NBA, si guadagna uno stipendio minimo di oltre 900.000 euro all’anno. In Europa vengono pagati in media stipendi molto più bassi.

Allo stesso tempo, il sistema speciale dei college negli Stati Uniti offre promettenti opportunità ai giovani giocatori per migliorare le proprie capacità e prepararsi per il livello successivo. In Europa, questo tipo di struttura non esiste a livello giovanile, il che significa che i giocatori devono spesso approfondire la loro formazione e attirare l’attenzione in altri modi.

Un vantaggio particolare dei campionati europei è che qui lo stile di gioco è particolarmente tattico, mentre negli Stati Uniti è spesso incentrato sulla velocità e su prestazioni individuali spettacolari. Per la formazione dei giovani cestisti, il passaggio in un campionato europeo di alto livello può essere molto utile. Tuttavia, anche in Europa il salto verso il professionismo non è facile.

Sulla strada per diventare un professionista: carriera cestistica in Europa o negli USA?

In generale, le possibilità di successo dipendono da numerosi fattori, sia in Europa sia negli Stati Uniti. Dipende dalle strutture esistenti, dal proprio talento e dalla concorrenza. Infine, ma non meno importante, sono le prospettive economiche offerte. Da nessuna parte c’è una garanzia di successo.

Probabilmente le possibilità di diventare un giocatore di basket professionista sono un po’ più alte in Europa. Tuttavia, ogni giocatore di basket sogna di giocare nel miglior campionato del mondo, l’NBA statunitense. Qui non sono solo la fama e il denaro ad attrarre i giocatori, ma anche i migliori giocatori del mondo.