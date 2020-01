NBA Paris Game, tutti i numeri

L’NBA Paris Game 2020 presentato da beIN SPORTS, che vedrà scendere in campo gli Charlotte Hornets e i Milwaukee Bucks per la prima partita di regular-season NBA in Francia, si giocherà venerdì 24 gennaio all’AccorHotels Arena, l’undicesima partita NBA in Francia.

Di seguito alcuni fatti e numeri sull’NBA Paris Game 2020:

• 150,000 – Più di 150.000 fan hanno registrato il proprio interesse sulla pagina dell’evento, un record per una partita NBA in Europa.

• 1994 – Gli Hornets hanno già giocato a Parigi 26 anni fa, quando hanno affrontato i Golden State Warriors nell’ottobre del 1994.

• 262 – Il campo dell’AccorHotels Arena sarà format da 262 pezzi di legno quadrati.

• 200 –L’NBA Paris Game 2020 raggiungerà più di 200 nazioni via tv, digital e social media.

• 144 – L’ala degli Hornets e capitano della nazionale francese Nicolas Batum ha rappresentato la Francia 144 volte in competizioni internazionali.

• 92 – L’NBA Paris Game 2020 sarà la 92esima partita NBA in Europa, il numero più alto di qualsiasi altra regione al di fuori del Nord America.

• 83 – La Jr. NBA, il programma mondiale di basket giovanile, ha 83 campionati in 31 nazioni tra Europa e Medio Oriente.

• 60 – C’erano 108 giocatori internazionali provenienti da 38 paesi diversi nei roster dell’opening night 2019-20, inclusi 60 giocatori europei.

• 42 – Questa stagione, sono state trasmesse la cifra record di 42 partite di regular-season in prime time in Europa come parte della campagna NBA Saturday e NBA Sunday.

• 33 – In seguito all’NBA Paris Game 2020, le squadre NBA che hanno giocato a Parigi combineranno per 33 titoli NBA vinti: Los Angeles Lakers (16); Chicago Bulls (6); San Antonio (5); Miami Heat (3); New York Knicks (2); Milwaukee Bucks (1).

• 23 – Il presidente degli Charlotte Hornets Michael Jordan indossava il numero 23 e ha giocato due volte a Parigi con i Chicago Bull nel 1997.

• 31 – Basketball Without Borders Europe, il programma globale dell’NBA e della FIBA per lo sviluppo del basket nelle comunità, ha visto 31 partecipanti draftati in NBA o firmati come free agent, incluso Batum (Francia; BWB Europe 2005).

• 14 – L’NBA Paris Game 2020 sarà supportato da 14 partner, record, guidati da beIN SPORTS, l’official broadcast e digital partner dell’NBA in Francia. La squadra di partner è la più ampia mai avuta per una partita NBA in Europa. Insieme al presenting partner beIN SPORTS, ci sono Beats by Dr. Dre (Beats), Fanatics, Foot Locker, Gatorade, Nike, ParionsSport, SAP, Tissot and 2K, oltre ai promotional partners AccorHotels, La Banque Postale, Pringles e Yop.

• 11 – L’NBA Paris Game 2020 sarà l’11esima partita NBA in Francia.

• 8 – Ci sono più giocatori francesi in NBA che di qualsiasi altra nazionalità europee; 8 giocatori erano presenti nei roster dell’opening night e quattro hanno two-way contract.

• 7 – Gli Hornets e i Bucks hanno sette giocatori internazionali provenienti da sei paesi:

– Hornets (3): Nicolas Batum (France), Bismack Biyombo (Democratic Republic of the Congo), Willy Hernangomez (Spain)

– Bucks (4): Giannis Antetokounmpo (Greece), Thanasis Antetokounmpo (Greece), Dragan Bender (Croatia), Ersan Ilyasova (Turkey)

• 3 – I roster di Bucks e Hornets hanno tre coppie di fratelli: Giannis e Thanasis Antetokounmpo (Bucks); Brook e Robin Lopez (Bucks); Caleb e Cody Martin (Hornets).

• 2 – La Francia è al secondo posto in Europa per iscrizioni all’NBA League Pass (al primo posto c’è il Regno Unito), con Spagna, Germania e Italia fuori dalle top five.

• 1 – L’NBA Paris Game 2020 sarà la prima partita di regular-season NBA in Francia.

