NBA Playoffs: DiVincenzo e Murray miracolosi nel finale, 2-0 Knicks e Nuggets! I Magic di Banchero cadono ancora a Cleveland

Spettacolo nelle gare 2 del primo turno dei Playoffs NBA. Analizziamo nel dettaglio le partite.

ORLANDO MAGIC @ CLEVELAND CAVALIERS 86-96 (Cavs 2-0 nella serie)

I Cleveland Cavaliers partono forte sulla scia di un Donovan Mitchell stellare nei primi minuti di gioco. Orlando prova a restare aggrappata alla partita, nonostante le pessime percentuali al tiro, ma è sotto di 14 lunghezze all’intervallo. I Magic subiscono l’infortunio di Jalen Suggs, il quale sembra molto brutto ma è clamorosamente in grado di tornare successivamente nella partita. I Cavs gestiscono il vantaggio accumulato nel secondo tempo con un’ottima prestazione del quintetto titolare e un Jarrett Allen dominante nel pitturato da 16 punti e 20 rimbalzi. Non bastano i 21 di Paolo Banchero per gli Orlando Magic. 2-0 Cavs!

MAGIC: Isaac 3, Banchero 21, F.Wagner 18, Harris 14, Suggs 9, M.Wagner 12, Carter Jr 6, Fultz 1, Anthony, Ingles 2, Houstan.

CAVS: Mobley 17, Allen 16 (20 rimbalzi), Garland 15, Mitchell 23, Strus 7, Niang, Okoro 10, LeVert 8.

PHILADELPHIA 76ERS @ NEW YORK KNICKS 101-104 (Knicks 2-0 nella serie)

Folle partita al Garden. Phila inizia bene un primo quarto che New York tira con percentuali terribili. I Knicks si riprendono nel secondo quarto ma restano sotto dopo 24 minuti di gioco con i Sixers trascinati dal duo Maxey-Embiid. Entrambi Game Time Decision prima della partita, dimostrano di essere in gran forma per questa gara 2. Nel secondo tempo i Knicks mettono la freccia e toccano anche il +8 con Jalen Brunson punto di riferimento nonostante le brutte percentuali al tiro. Immensa gara 2, come la precedente, per Josh Hart uomo ovunque dei Knicks e autore di ben 15 rimbalzi in questa partita. Il finale è folle. Maxey si carica la squadra sulle spalle e con i suoi canestri i Sixers sono a +4 con meno di un minuto da giocare. Qui arriva la clamorosa rimonta. Prima Brunson da 3 poi un’altra tripla di DiVincenzo, dopo un rimbalzo in attacco preziosissimo di Hartenstein valgono il sorpasso per i Knicks. L’ultima chance di Embiid di spegne sul ferro. Delirio al Madison Square Garden, Knicks avanti 2-0 nel primo turno dei Playoffs NBA contro i Sixers.

SIXERS: Harris 10, Embiid 34 (10 rimbalzi), Lowry 8, Maxey 35 (10 assist), Oubre 4, Batum 6, Reed 2, Hield 2.

KNICKS: Anunoby 10, Hartenstein 14, Brunson 24, Hart 21 (15 rimbalzi), DiVincenzo 19, Bogdanovic 6, Robinson 1, McBride 9.

LOS ANGELES LAKERS @ DENVER NUGGETS 99-101 (Nuggets 2-0 nella serie)

Altra folle partita nella notte in questo inizio dei Playoffs NBA. I Lakers partono forte, giocano un ottimo primo tempo e toccano anche il +20 sulla scia del duo LeBron James – Anthony Davis e di un nuovamente ispirato D’Angelo Russell. Il cuore dei campioni NBA in carica è grande e anche il talento di Nikola Jokic. Il serbo registra una super tripla doppia da 27 punti, 20 rimbalzi e 10 assist ed è l’anima della rimonta Nuggets. Le triple di Porter Jr (6 alla fine) e il super finale di Murray fanno il resto. Il playmaker canadese, che sin qui aveva litigato col ferro, segna punti decisivi nel finale incluso il super buzzer beater che consegna la vittoria ai Denver Nuggets. 2-0 per i campioni in carica nel primo turno dei Playoffs NBA e Lakers già con le spalle al muro.

LAKERS: Davis 32 (11 rimbalzi), Hachimura 3, James 26 (12 assist), Russell 23, Reaves 9, Prince 6, Giles III, Hayes, Dinwiddie, Vincent.

NUGGETS: Gordon 14, Porter Jr 22, Jokic 27 (20 rimbalzi, 10 assist), Murray 20, Caldwell-Pope 6, Watson 2, Holiday, Jackson, Braun 10.