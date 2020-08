NBA Playoffs, niente partite nemmeno oggi: si riparte domani o sabato

Dopo i boicottaggi di ieri iniziati con Bucks – Magic, la NBA non giocherà nemmeno le gare-5 in programma oggi.

C’è fiducia che si torni a giocare domani oppure sabato, ma nelle prossime ore si terranno altri meeting tra giocatori e tra proprietari.

Molto probabilmente domani saranno solo allenamenti, mentre da sabato si recupereranno le partite non giocate in questi giorni.

Ecco come dovrebbe ripartire l’#NBA ma non c’è ancora l’ufficialità.

GIOVEDÌ

Niente partite

VENERDÌ

Solo allenamenti

SABATO

Bucks vs Magic G5

Rockets vs Thunder G5

Lakers vs Blazers G5

DOMENICA

Nuggets vs Jazz G6

Raptors vs Celtics G1 (2° turno)

Clippers vs Mavs G6