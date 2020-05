NBA – Posticipati Draft Lottery e Combine

La notizia era nell’aria, circolava da tempo tra gli ambienti NBA, ma poche ore fa è sopraggiunta anche l’ufficialità: la lega ha posticipato sia la Draft Lottery che la Combine, che erano originariamente in calendario rispettivamente il 19, e dal 21 al 24 maggio.

Nella riunione prevista del board, come era lecito attendersi, è stata presa la decisione di rinviare il tutto a data da destinarsi. In attesa di capire come si evolva la pandemia da coronavirus che sta mettendo a dura prova il mondo intero. I tempi potrebbero essere, in realtà, abbastanza lunghi. Quindi, con ogni probabilità, questi primi rinvii avranno un effetto dòmino sulle altre date, con il Draft (in calendario il 25 giugno) che sarà il prossimo evento ad essere posticipato.

L’NBA non può far altro che restare alla finestra, studiare l’evolvere della pandemia per poi farsi sentire nuovamente quando il panorama generale sarà (si spera) meno nebuloso.