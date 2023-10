NBA Preview: Atlantic Division

Analizziamo l’Atlantic Division ad Est con un’altra NBA Preview dove ci sono protagoniste importanti della prossima stagione.

BOSTON CELTICS

ROSTER:

Dalano Banton, Ala.

Oshae Brissett, Ala.

Jaylen Brown, Guardia.

JD Davison, Guardia.

Sam Hauser, Ala.

Jrue Holiday, Guardia.

Al Horford, Centro.

Luke Kornet, Centro.

Svi Mykhailiuk, Guardia.

Kristaps Porzingis, Centro.

Payton Pritchard, Guardia.

Neemias Queta, Centro.

Jay Scrubb, Guardia.

Lamar Stevens, Ala.

DJ Steward, Guardia.

Jayson Tatum, Ala.

Jordan Walsh, Guardia.

Derrick White, Guardia.

RISULTATO SCORSA STAGIONE: Finale di Conference.

OBBIETTIVO: Titolo. Nessun altro risultato al di fuori del titolo potrà essere considerato come un successo. Dal mercato sono arrivati due importanti rinforzi come Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, con le stelle Jaylen Brown e Jayson Tatum al timone della leadership della squadra.

BROOKLYN NETS

ROSTER:

Royce O’Neale, Ala.

Dariq Whitehead, Ala.

Mikal Bridges, Guardia-Ala.

Cameron Johnson, Ala.

Dennis Smith Jr, Guardia.

Lonnie Walker IV, Guardia.

Trendon Watford, Ala.

Ben Simmons, Guardia-Ala.

Armoni Brooks, Guardia.

Harry Giles III, Centro.

Day’Ron Sharpe, Centro.

Noah Clowney, Ala.

Jalen Wilson, Ala.

Cam Thomas, Guardia.

Spencer Dinwiddie, Guardia.

Dorian Finney-Smith, Ala.

Nic Claxton, Centro.

RISULTATO SCORSA STAGIONE: Primo turno Playoffs.

OBBIETTIVO: Tornare ancora ai Playoffs. Dopo un grande rebuldying generale che ha visto cambiare completamente la squadra dai Big Three di Durant-Harden e Irving, i Nets puntano a sviluppare una squadra giovane e ambizione che si basa sul talento di Mikal Bridges, a superstar in the making.

NEW YORK KNICKS

ROSTER:

Ryan Arcidiacono, Guardia.

RJ Barrett, Ala.

Charlie Brown Jr, Guardia.

Jalen Brunson, Guardia.

Donte DiVincenzo, Guardia.

Evan Fournier, Guardia.

Quentin Grimes, Guardia.

Josh Hart, Guardia.

Isaiah Hartenstein, Centro.

DaQuan Jeffries, Guardia.

Miles McBride, Guardia.

Immanuel Quickley, Guardia.

Julius Randle, Ala.

Mitchell Robinson, Centro.

Jericho Sims, Centro.

Jacob Toppin, Ala.

Dylan Windler, Guardia.

RISULTATO SCORSA STAGIONE: Semifinale di Conference.

OBBIETTIVO: Finale di Conference. Sarà dura, ma i Knicks vogliono migliorare un’ultima stagione che ha visto ottenere risultati molto migliori rispetto alle previsioni di inizio stagione. Jalen Brunson è diventato una stella e questa deve essere la stagione della consacrazione. Sarà fondamentale avere una stagione da protagonisti per Randle e Barrett per raggiungere gli obbiettivi desiderati.

PHILADELPHIA 76ERS

ROSTER:

Tyrese Maxey, Guardia.

James Harden, Guardia.

Montrezl Harrell, Centro.

Mo Bamba, Centro.

De’Anthony Melton, Guardia.

Kelly Oubre Jr, Ala.

Jaden Springer, Guarida.

Tobias Harris, Ala.

Danny Green, Guardia.

PJ Tucker, Ala.

Azuolas Tubelis, Ala.

Joel Embiid, Centro.

Patrick Beverley, Guardia.

Terquavion Smith, Guardia.

Danuel House Jr., Ala.

Furkan Korkmaz, Ala.

Filip Petrusev, Centro.

Javonte Smart, Guardia,

Paul Reed, Centro.

RISULTATO SCORSA STAGIONE: Semifinale di Conference.

OBBIETTIVO: Finale di Conference. I Sixers si presentano, come ogni stagione recentemente, molto ambiziosi ma molto ruota intorno al caso James Harden. Il barba, per l’ennesima volta nella sua carriera, sta creando non pochi problemi alla squadra dove sta giocando e sta forzando in tutti i modi la trade. Arriverà, ma quanto ci guadagnerà Phila?

TORONTO RAPTORS

ROSTER:

Javon Freeman-Liberty, Guardia.

Gradey Dick, Guardia.

Jalen McDaniels, Ala.

OG Anunoby, Ala.

Scottie Barnes, Ala.

Precious Achiuwa, Ala.

Ron Harper Jr, Ala.

Garrett Temple, Guardia.

Dennis Schröder, Guardia.

Jakob Poeltl, Centro.

Thaddeus Young, Ala.

Malachi Flynn, Guardia.

Markquis Nowell, Guardia.

Chris Boucher, Centro.

Otto Porter Jr, Ala.

Gary Trent Jr, Guardia.

Christian Koloko, Centro.

Pascal Siakam, Ala.

RISULTATO SCORSA STAGIONE: 9° Posto.

OBBIETTIVO: Playoffs. Lo scorso anno i Raptors hanno ottenuto un record di 41-41, sfiorando i Playoffs NBA dopo aver perso al Play-In (sprecando 19 punti di vantaggio sui Bulls). In panchina è arrivato Darko Rajakovic che ha sostituito quel Nick Nurse capace di portare il titolo NBA in Canada. Migliorare, sfruttare un Siakam MVP e un Barnes sempre migliore per raggiungere i Playoffs nuovamente.