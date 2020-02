NBA Recap Inside. Gallinari trascina OKC. Vincono anche Phila, Indiana e Lakers

Quattro sfide nella notte NBA. 24 punti di Danilo Gallinari, miglior realizzatore dei Thunder nella vittoria interna contro Sacramento. Lakers (senza Lebron James) non hanno problemi contro Golden State (+30). Philadelphia vince contro New York e ha il miglior record in casa della Lega (28-2). Indiana ha l’intero quintetto base in doppia cifra nella vittoria contro Portland.