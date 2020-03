NBA Recap Inside: Il rientro di Steph Curry, i Clippers vincono a Houston, Denver e Phila colpi in trasferta

Stephen Curry si riprende in mano i Golden State Warriors, sbiaditi da una stagione negativa. Dopo aver saltato 58 partite coach Steve Kerr può finalmente vedere la sua stella in campo e il suo rientro coincide con la prima sfida contro i Toronto Raptors dalle Finals dello scorso mese di giugno. 23 punti in 27′ di impiego per Curry che illumina la scena con qualche colpo dei suoi ma non ha grandi percentuali al tiro (6/16 dal campo, 3/12 da tre). I Raptors vincono con Powell e Lowry in formato playoff. Decima sconfitta nelle ultime 12 partite per Golden State che arriva al 49°k.o. stagionale. La speranza è che da qui alla fine, con Curry di nuovo in sella, i Warriors possano almeno togliersi di dosso lo scomodo peggior record della stagione.

Vittoria esterna per i Clippers a Houston. Leonard chiude a 25 punti e contribuisce alla 6a vittoria di fila per la squadra di Rivers che mette nel mirino i Lakers, prossimi avversari domenica. Houston ha buone cose da Westbrook ma denuncia un Harden in serata negativa. 16 punti e uno stridente 0/8 da tre punti. I Rockets arrivano così alla 2a sconfitta consecutiva. Un canestro di Jamal Murray a 5″ dalla fine risulta essere decisivo ai fini della vittoria di Denver in casa dei Charlotte Hornets. Doppia doppia per Jokic. Philadephia guidata da Harris vince a Sacramento.

Denver Nuggets@Charlotte Hornets 114-112

DEN: J.Murray 18pts, N.Jokic 14pts-12reb, W.Barton 16pts, G.Harris 14pts

CHA: D.Graham 24pts, PJ Washington 29pts, T.Rozier 19

Los Angeles Clippers@Houston Rockets 120-105

LAC: K.Leonard 25pts, M.Harrell 19pts-10reb, I.Zubac 17pts-12reb

HOU: R.Westbrook 29pts-15reb, J.Green 17pts

Philadelphia 76ers@Sacramento Kings 125-108

PHI: T.Harris 28pts-14reb, S.Milton 20pts, A.Burks 17pts

SAC: D.Fox 23pts. B.Hield 22pts

Toronto Raptors@Golden State Warriors

TOR: N.Powell 37pts, K.Lowry 26pts, P.Siakam 17pts

GSW: S.Curry 23pts. D.Lee 23pts. A.Wiggins 21pts