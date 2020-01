La NBA torna a Parigi dopo tanti anni con la partita tra Hornets e Bucks del prossimo 24 gennaio, ma durante la presentazione dell’evento probabilmente verrà annunciato che la capitale francese ospiterà una partita di regular season NBA anche l’anno prossimo, sempre in questo periodo.

In Francia ne sono sicuri, tanto che l’Equipe dà per fatto l’accordo tra NBA, Città di Parigi e AccorHotels Arena per ospitare l’evento anche nel 2021.