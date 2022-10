NBA sempre più internazionale: 120 giocatori provenienti da 40 paesi e 6 continenti

I ROSTER NBA DELLA STAGIONE 2022-2023 SCHIERANO 120 GIOCATORI INTERNAZIONALI PROVENIENTI DA 40 PAESI E SEI CONTINENTI

– Per la prima volta nella storia della Lega, è la seconda stagione consecutiva con almeno 120 giocatori internazionali; Nona stagione consecutiva League che vede la presenza di almeno 100 giocatori internazionali –

– Tutte le 30 squadre presentano almeno un giocatore internazionale –

– I roster della serata di apertura presentano un numero record di giocatori provenienti da Canada (22) e Australia (10) –

– I Toronto Raptors contano il numero più alto di giocatori internazionali,

guidando la classifica per la seconda stagione consecutiva –

NEW YORK, 18 ottobre 2022 – La National Basketball Association (NBA) ha annunciato oggi che 120 giocatori internazionali provenienti da 40 paesi e sei continenti sono presenti nei roster di apertura della stagione 2022-23, incluso un numero record di giocatori dal Canada (22) e Australia (10) e un record di cinque giocatori dalla Nigeria. È così la prima volta che i roster della serata di apertura hanno compreso almeno 120 giocatori internazionali in due stagioni consecutive, nonché la nona stagione consecutiva in cui i roster della serata di apertura includono almeno 100 giocatori internazionali. Tutte le 30 squadre NBA dispongono di almeno un giocatore internazionale.

La stagione 2022-23 ha avuto inizio con un doubleheader su TNT. Nella prima partita, i Philadelphia 76ers visiteranno il campione in carica della Eastern Conference Boston Celtics (19:30 ET). Nella seconda partita, i campioni in carica della NBA, i Golden State Warriors, riceveranno gli anelli del campionato prima di ospitare i Los Angeles Lakers (22:00 ET).

Per il nono anno consecutivo, il Canada è il paese più rappresentato al di fuori degli Stati Uniti, seguito da Australia, Francia (nove giocatori) e Germania (sei giocatori). Nigeria, Serbia e Spagna hanno ciascuna cinque giocatori. Ci sono un totale di 58 giocatori europei nei roster della serata di apertura, inclusi tre membri della Kia All-NBA First Team 2021-22: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks; Grecia; pareggi con la Nigeria), Luka Dončić (Dallas Mavericks; Slovenia) e il Kia MVP della stagione 2021-22 Nikola Jokić (Denver Nuggets; Serbia).

I Toronto Raptors schierano otto giocatori internazionali, segnando la seconda stagione consecutiva in cui la franchigia guida questa speciale classifica, seguiti da Mavericks, Indiana Pacers e Sacramento Kings con sette giocatori internazionali ciascuno. Gli Oklahoma City Thunder e gli Utah Jazz ne hanno sei ciascuno.

Trentotto dei giocatori presenti nei roster della serata di apertura hanno partecipato a Basketball Without Borders (BWB) prima della loro carriera nell’NBA, tra cui Deandre Ayton (Suns; Bahamas; BWB Global 2016), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder; Canada; BWB Global 2016), Joel Embiid (76ers; Camerun; BWB Africa 2011), Rui Hachimura (Washington Wizards; Giappone; BWB Global 2016), Jamal Murray (Nuggets; Canada; BWB Global 2015), Pascal Siakam (Raptors; Camerun; BWB Africa 2012) e Jonas Valančiūnas (New Orleans Pelicans; Lituania; BWB Europe 2008). Inoltre, partecipano ai roster della serata di apertura un record di tre diplomati a NBA Academy: Dyson Daniels (Pelicans; Australia; NBA Global Academy), Josh Giddey (Thunder; Australia; NBA Global Academy) e Bennedict Mathurin (Pacers; Canada; legami con Haiti ; NBA Academy America Latina). Sono state lanciate NBA Academies, il programma di sviluppo del basket d’élite annuale dedicato ai migliori atleti in età scolare al di fuori degli Stati Uniti, a Canberra, in Australia a Noida, India; San Luis Potosí, Messico; e Saly, in Senegal, per i migliori potenziali clienti dai rispettivi paesi e continenti.

Ci sono anche un certo numero di giocatori americani con legami con altri paesi, inclusi più di 35 giocatori con almeno un genitore di un paese africano. Tra i giocatori americani con legami con altre nazioni ci sono Bam Adebayo (Miami Heat; pareggi con la Nigeria), Jalen Green (Houston Rockets; pareggi con le Filippine), Matisse Thybulle (76ers; pareggi con Australia e Haiti), Juan Toscano-Anderson (Lakers; legami con il Messico), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves; legami con la Repubblica Dominicana) e Jaylin Williams (Thunder; legami con il Vietnam).

Di seguito è possibile reperire ulteriori informazioni e storyline relative ai giocatori internazionali della prossima stagione NBA:

• Due giocatori internazionali hanno vinto gli ultimi quattro Kia NBA Most Valuable Player Awards: l’MVP in carica Jokić (2021-22 e 2020-21) e Antetokounmpo (2019-20 e 2018-19). Jokić e i Nuggets affronteranno Antetokounmpo e i Bucks mercoledì 25 gennaio a Milwaukee e sabato 25 marzo a Denver.

• La scorsa stagione è stata la prima volta che i primi tre classificati nella votazione MVP erano tutti giocatori internazionali: Jokić, Embiid e Antetokounmpo.

• Almeno cinque giocatori internazionali hanno fatto parte del Kia All-NBA Team ogni stagione dal 2018-19.

• Nell’ambito dell’NBA App GM Survey 2022-23, Dončić, Antetokounmpo ed Embiid sono stati votati i giocatori n. 1, 2 e 3 con maggiori probabilità di vincere il Kia NBA MVP Award 2022-23 (48%, 34% e 13% di voti rispettivamente). Antetokounmpo e Dončić sono stati votati i giocatori n. 1 e n. 2 con i quali i general manager vorrebbero maggiormente avviare una franchigia (rispettivamente 55% e 45% dei voti).

• Daniels e Mathurin sono destinati a diventare il secondo e il terzo diplomato della NBA Academy a giocare nell’NBA dopo che Giddey è diventato il primo la passata stagione. Daniels e Giddey, ex compagni di squadra della NBA Global Academy in Australia, si incontreranno lunedì 28 novembre a New Orleans, venerdì 23 dicembre e lunedì 13 febbraio a Oklahoma City e sabato 11 marzo a New Orleans.

• Gli incontri tra Filadelfia e Toronto saranno caratterizzati da tre ex campeggiatori BWB Africa provenienti dal Camerun: Embiid, Siakam e Christian Koloko (Raptors; BWB Africa 2017; BWB Global 2018). Le squadre si sfideranno mercoledì 26 ottobre e venerdì 28 ottobre a Toronto, lunedì 19 dicembre e venerdì 31 marzo a Philadelphia.

• Ci sono tre gruppi di fratelli internazionali nella NBA: Giannis, Thanasis e Kostas Antetokounmpo (Grecia; legami con la Nigeria; rispettivamente Bucks, Bucks e Chicago Bulls); Juancho e Willy Hernangómez (Spagna; Raptors e Pelicans, rispettivamente); e Franz e Moritz Wagner (Germania; Magic).

• Ci sono 14 giocatori internazionali nei roster della prima serata che sono stati NBA All-Stars: Antetokounmpo, Dončić, Goran Dragić (Bulls; Slovenia), Embiid, Rudy Gobert (Timberwolves; Francia), Al Horford (Celtics; Repubblica Dominicana), Kyrie Irving (Brooklyn Nets; Australia), Jokić, Kristaps Porzingis (Wizards; Lettonia), Domantas Sabonis (Kings; Lituania), Siakam, Ben Simmons (Nets; Australia), Nikola Vučević (Bulls; Montenegro) e Andrew Wiggins (Warriors; Canada).