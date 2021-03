NBA, situazione infortuni: Anthony Davis, Eric Gordon e Joel Embiid

La NBA ha appena iniziato la seconda parte di regular season e ha già registrato nuovi stop. Diamo un’occhiata alle ultime novità.

Partiamo da Anthony Davis che salterà le prossime due settimane e poi il suo polpaccio verrà rivalutato. Difficilmente tornerà prima di aprile.

Lungo stop per Eric Gordon che si è stirato l’inguine e dovrà stare fuori dalle 4 alle 6 settimane. Qui diventa fondamentale la trade deadline: se verrà scambiato con una squadra da Playoffs, allora potrebbe anche tornare, ma se dovesse restare ai Rockets – che sono in una striscia aperta di 15 sconfitte consecutive – è possibile che la sua stagione sia già finita.

Infine, Joel Embiid. Uno dei candidati al premio di MVP, trascinatore di una Philadelphia prima a Est, si è infortunato al ginocchio sinistro. Per ora si tratta di iperestensione, ma oggi gli esami chiariranno meglio il danno. Embiid era appena rientrato dall’isolamento per essere venuto a contatto con un positivo (motivo per cui ha saltato l’All Star Game), domani tornerà Ben Simmons contro gli Spurs.