NBA, sono davvero i Boston Celtics i favoriti per la vittoria?

Il processo di crescita che ha caratterizzato i Boston Celtics in questa stagione sembra essere arrivato allo stadio evolutivo finale: il roster non è solo la squadra favorita, ma rappresenta anche il team più ricco di soluzioni e alternative, oltre ad avere in numeri sulla miglior difesa della lega e uno degli attacchi più insidiosi della NBA. Non manca quasi nulla alla squadra di Joe Mazzulla, tranne la forza di centrare l’obiettivo, mancato con la vittoria dei Golden State Warriors alle Finals di giugno.

Le quote sulla NBA disponibili sui vari portali di betting con un focus sulla pallacanestro a stelle e strisce, come ad esempio su scommesse.org, confermano le previsioni e considerano i Celtics tra i favoriti assoluti per la vittoria dell’anello. East Conference protagonista, quindi, con possibilità minori, ma comunque possibili per altre squadre tipo Bucks, Nets e Clippers. Più staccati Golden State Warriors, Nuggets, Grizzlies e Cavaliers.

La sconfitta maturata alle Finals sembrerebbe aver consegnato ai Celtics gli stimoli giusti per competere nella stagione 2023 della NBA. Aver perso quella finale potrebbe essere stata la miglior cosa possibile per il roster di Boston e per la carriera di Jayson Tatum, quest’anno protagonista della stagione dei green. A 24 anni appena compiuti avrebbe potuto vincere l’anello da miglior giocatore e forse questo avrebbe compromesso il suo progresso di crescita e maturazione che si sta manifestando con maggiore intensità in questa stagione. Tatum ha iniziato un campionato da MVP: un atleta, asciugato, rivisto e corretto. Un atleta migliore, più maturo, più umile nel lavorare sui propri difetti invece di accontentarsi di vivere di rendita degli enormi pregi che innegabilmente aveva già prima.

Lo stato di grazia di Jayson si unisce all’altrettanto straordinaria prolificità di Jaylen Brown: binomio terrificante che in questa stagione ha rilasciato alle statistiche tutti gli spunti per fare numeri. Ad esempio, i 72 punti combinati contro New Orleans non sono una coincidenza: è la decima volta che succede, da quando i due campioni di Boston giocano assieme, la decima volta che la coppia formata dal n°7 e dal n°0 biancoverde segna almeno 70 punti in condivisione. L’eccezionale facilità di andare a canestro di J&J può davvero essere il punto di forza del roster del Massachussets per la vittoria finale.

A proposito di numeri, la stagione dei Celtics può essere riassunta proprio con i Point Per Game (PPG) segnati dal roster che è seconda nella classifica globale east/west con una media di 124.8 (ovviamente in continua evoluzione), preceduta solo da Sacramento, rispetto ad una media NBA di 114.1. La classifica ufficiale con i dati forniti da SKY mostra poi un 31% di APG, 50.5 di RPG, 38.6 di 3P%, 82.7 di FT% e 18.5% di TO (anche questi dati sono in continua oscillazione e calcolati proprio prima del match contro Golden State Warriors – chi si rivede!).

Ma la stagione dei Celtics non coincide solo con la crescita di Jayson. Il quintetto base con Smart, Horford e Williams (oltre a Brown, naturalmente) è la vera forza dei green. Smart è tra i migliori per assist con una media di 7.3. In ogni caso si tratta di un gruppo nel pieno della maturità nei suoi giocatori più importanti, con esperienza condivisa ad altissimo livello e un numero consistente di veterani a cui interessa mettere la squadra prima dei propri obiettivi individuali e puntare senza mezzi termini al titolo. Torna prepotentemente la questione Tatum-Brown che potrebbero essere talmente forti da trascinare da soli il roster di Boston. Finora anche Mazzulla si è dimostrato piuttosto bravo a toccare le giuste corde dei suoi giocatori e del suo staff da farli remare tutti nella stessa direzione verso l’obiettivo “Banner #18”.

Resta il fatto che la Eastern Conference, piuttosto migliorata, non è di certo la Western, quella che non perdona niente a nessuno. La percezione è cambiata, la realtà pure. La domanda è: dove possono realmente arrivare questi Celtics? Attualmente la risposta è una sola: le Finals di fine stagione. Dall’altra parte degli States, in testa alla Western, corrono i Nuggets di Murray, Porter Jr. Gordon in formato All-Star nonostante restino i dubbi difensivi. La giovane età dei Grizzlies (attualmente secondi) potrebbe tradire nel momento più importante: Ja Morant non è in discussione, tutti gli altri lo sono. Nella East occhio ai Bucks, una delle migliori difese della NBA con la straordinaria capacità di attacco a metà campo di un roster che può fare affidamento su un grandioso Giannis Antetokounmpo e su un team di player navigati al punto giusto: dopo il titolo 2021, in Wisconsin vorrebbero il bis e rispetto a chi sta davanti in questa classifica pare questa esperienza pregressa il grande plus del gruppo.