NBA Stats Game 5: Butler e Robinson tengono viva Miami

Prima sconfitta in Mamba Jersey per i Lakers, gli Heat vincono gara 5 grazie a Jimmy Butler e Duncan Robinson. Di seguito potete vedere le Stats di Game 5. Per vedere le stats di Gara 4, Gara 3, Gara 2 e Gara 1 basta cliccare sui link.

Butler è il primo giocatore, dopo Gary Payton, a registrare una tripla doppia e 5 steals in una gara di Playoff.

Robinson, con le sue sette triple, è il secondo giocatore degli Heat a realizzare 7 triple in una partite di Playoff: il primo fu Mike Miller in Gara 5 contro OKC nel 2012, tirando 7 su 8. Diventa anche il primo undrafted a segnare così tante triple in una partita delle Finals, superando Gary Neal – 6 triple – nel 2013 contro gli Heat.

I Lakers hanno segnato 9 punti contro i 15 degli Heat nel clutch time, con Butler che, da solo, ne ha segnati 11.

Per i Lakers, mostruosi James e Davis: il primo conclude con 40 punti, 13 rimbalzi e 7 assist, tirando 15 su 21 (6-9 da 3), mentre il secondo con 28 punti, 12 rimbalzi tirando 9 su 15 (totale 24 su 36). Tutti gli altri hanno tirato 8 su 31, togliendo il 6 su 15 di Caldwell-Pope.

Per il full boxscore, basta cliccare qui.