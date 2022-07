NBA Summer League. Gli esordi di Pajola e Spagnolo a Las Vegas. I risultati del venerdi

Dopo il debutto tra Orlando e Houston, entra nel vivo la NBA Summer League di Las Vegas con otto partite che caratterizzano il venerdi del Thomas & Mack Center e del Cox Pavillion che ospitano tutte le 75 gare della lega estiva NBA. E’ stata la giornata del battesimo per gli altri due italiani presenti in Nevada dopo Paolo Banchero. Alessandro Pajola e Matteo Spagnolo non hanno certo sfigurato nella loro prima con Dallas e Minnesota. Il play della Virtus Bologna ha dimostrato il suo solito piglio guadagnandosi ben 28′ di impiego. Poco fatturato offensivo (3 punti) ma grande gioco per i compagni (miglior assistman della partita con 8 palle finalizzate dai compagni di squadra). Tre punti anche per il gioiellino nell’ultima stagione visto a Cremona. Meno minutaggio (16′) ma buon impatto nel mondo NBA.

Questo il dettaglio delle gare del venerdi:

Portland Trail Blazers-Detroit Pistons 78-81

La prima giornata al “Thomas & Mack Center” si apre con il successo di Detroit contro Portland in una gara sempre condotta dai Pistons ma sempre con scarti contenuti e mediamente sotto la doppia cifra. Nei Pistons assente Cade Cunnigham, che conferma i dubbi di chi lo voleva assente nonostante il suo nome inserito nel roster, il migliore è Jaden Ivey, la scelta numero 5 nell’ultimo Draft, con 20 punti e 6 assist. Per Portland 20 punti di Keon Johnson, che ha già assaporato l’NBA l’anno scorso. Solo 5′ in campo e 2 punti per l’atteso canadese Shaedon Sharpe.

Dallas Mavericks-Chicago Bulls 99-100

Il programma pomeridiano di Las Vegas vede la vittoria all’overtime Chicago su Dallas. Buona partenza dei Bulls ma i Mavs prendono le giuste contromisure e dopo il il -4 del 1°quarto (17-21) piazzano il parziale di 30-12 nel 2°periodo che li manda avanti anche di 16 punti. Dopo l’intervallo Chicago riemerge e recupera fino al -2. I Mavs riprendono le distanze di 10 punti ma nell’ultimo periodo i Bulls si rifanno sotto fino al 90 pari segnato da Marko Simonovic a 20″ dalla fine. L’overtime è deciso da un libero del giocatore montenegrino a 1″ dalla fine. Per Dallas 28 punti a testa per Jaden Hardy e AJ Lawson. Ottima prova di Alessandro Pajola che gioca 28′ segna 3 punti, raccoglie 4 rimbalzi e distribuisce ben 8 assist (il migliore della partita). Chicago ha un super Simonovic da 27 punti e 13 rimbalzi

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers 90-99

Cleveland vince l’opening game del Cox Pavillion prendendo in mano la partita contro San Antonio nella ripresa. Gli Spurs hanno un buon atteggiamento solo nel 2°quarto poi cedono finendo sotto anche di 22 punti. Per i Cavs 20 punti di RJ Nembhard Jr., 19 e 8 rimbalzi per Amar Sylla. Negli Spurs, 20 punti e 5 rimbalzi a testa per Joshua Primo e Blake Wesley.

Charlotte Hornets-Indiana Pacers 84-96

Indiana regola senza troppe difficoltà Charlotte dilagando nella ripresa e soprattutto nel terzo quarto chiuso con un parziale di 32-13. Benedict Mathurin dimostra le sue ottime doti di tiratore fatte ben vedere nella sua carriera universitaria ad Arizona. La scelta numero 6 nell’ultimo Draft segna ed è il miglior realizzatore dei Pacers (23 punti, 9/16 dal campo, 3/6 da tre). Charlotte ha Bryce McGowens con 17 punti.

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks 90-94

Partita combattuta al Cox Pavillion tra Nets e Bucks con Milwaukee di coach Vin Baker a spuntarla grazie a un allungo a inizio di ultimo quarto passato poi a gestire il tentativo di rientro di Brooklyn. Il georgiano Sandro Mamukelashvili e Lindell Wigginton segnano 17 punti ciascuno per i Bucks, ai Nets non sono sufficienti i 31 punti di Cam Thomas.

Golden State Warriors-New York Knicks 88-101

Dopo un primo tempo piuttosto livellato i New York Knicks mettono al tappeto i Golden State Warriors nella ripresa. NY avanti di 3 lunghezze all’intervallo dopo aver chiuso sul +6 il primo periodo, poi la spallata decisiva con il parziale di 35-22 tra due squadre le cui difese non si sono certo adoperate per il meglio. Finale 88-101 per i Knicks con 24 punti di Quentin Grimes, uno dei cinque uomini in doppia cifra. I Warriors hanno 34 punti da Moses Moody (15/17 ai tiri liberi) non hanno giocato Wiseman e il “gioellino” Patrick Baldwin Jr, 8 punti in 22′ per il brasiliano Gui Santos uno dei migliori per Golden State nel “California Classic” chiuso senza successi dalla squadra della Baia.

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 78-85

Vince Minnesota capace di tenere le redini del vantaggio in mano dopo i primi 5′ ad appannaggio di Denver. Nel terzo quarto i Nuggets arrivano anche a +14 ed è un vantaggio sufficiente per portare la gara a casa. Nel 78-85 finale ci sono 22 punti e 10 rimbalzi per Josh Minott. Per Denver 18 punti di Christian Braun. Campo anche per Matteo Spagnolo che chiude il suo debutto con 3 punti, 2 assist e 1/2 dal campo (tutti tiri da tre punti).

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers 104-84

Netto successo di Phoenix sui Lakers nell’ultimo incontro di giornata del Thomas & Mack Center. Primo tempo con i Suns sempre avanti ma con vantaggi contenuti (+7 e +6 gli scarti dei primi due quarti) e una ripresa con l’accelerata decisiva. Nel terzo quarto il team dell’Arizona vola anche sul +23 e non c’è storia contro gli arrendevoli gialloviola. 104-84 sul tabellino finale che riporta 20 punti di Louis King. Per L.A. ci sono i 19 di Scotty Pippen Jr. che si conferma dopo le buone impressioni scaturite dalla Summer League di San Francisco.