NBA Summer League. I T’Wolves di Matteo Spagnolo sconfitti da Memphis

Domenica con 8 partite nella NBA Summer League di Las Vegas. In campo i Minnesota Timberwolves di Matteo Spagnolo impegnati nella loro seconda partita nella lega estiva dopo il debutto vincente contro Denver. Arriva stavolta una sconfitta per i T’Wolves ad opera di Memphis. Al Cox Pavillion finisce 70-63 per i Grizzlies con il giovane giocatore pugliese che termina la sua prova con 5 punti, 2/10 al tiro, 4 rimbalzi e 2 assist in 21′ di impiego.

Risultati NBA SUMMER LEAGUE domenica 10.07.2022



Indiana Pacers-Sacramento Kings 96-103

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets 84-91

Chicago Bulls-New York Knicks 69-101

Washington Wizards-Phoenix Suns 97-72

Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers 84-76

Golden State Warriors-San Antonio Spurs 86-85

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 63-70

Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers 89-86 2OT