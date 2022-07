NBA Summer League: secondo KO per i Mavs di Alessandro Pajola

Arriva una nuova sconfitta di strettissima misura per i Dallas Mavericks di Alessandro Pajola nella NBA Summer League di Las Vegas. Dopo quello contro Chicago arriva il k.o di un punto contro Utah che vince grazie alla tripla dell’ex UCLA Johnny Juzang a 35″ dalla fine. Per la guardia della Virtus Bologna una partita iniziata stavolta in quintetto e chiusa da 18′ e 3 punti, con 1 rimbalzo, 2 assist e 2 recuperi. Nei Mavs il miglior realizzatore è Jerrick Harding (18 punti uscendo dalla panchina), tira tanto Jaden Hardy chiudendo con 14 punti (4/15 dal campo). Per Utah doppia-doppia per Tacko Fall (12 e 15 rimbalzi). I Dallas Mavericks di Pajola torneranno in campo già questa sera affrontando i Phoenix Suns.

Nelle altre gare del lunedi di Las Vegas c’è la nuova doppia-doppia di Chet Holmgren che con i suoi 16 punti e 10 rimbalzi guida ancora Oklahoma City al successo. 28 punti per il georgiano Sandro Mamukelashvili nel match più frizzante di giornata con la vittoria dei Boston Celtics sui Bucks.

Risultati e tabellini NBA SUMMER LEAGUE di lunedi 11.07



New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks 101-73

Houston Rockets-San Antonio Spurs 97-84

Mlwaukee Bucks-Boston Celtics 109-111

Orlando Magic-Oklahoma City Thunder 81-84

Dallas Mavericks-Utah Jazz 82-83

New York Knicks-Portland Trail Blazers 77-88