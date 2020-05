NBA – Tom Thibodeau tra New York e Houston?

Tom Thibodeau sarebbe nuovamente vicino al circus NBA. Il coach, rimasto senza squadra dopo essere stato lasciato dai Minnesota Timberwolves, ha trascorso gli ultimi mesi bazzicando comunque negli ambienti della lega. Presente, tra i vari campi di allenamento come quelli dei Clippers, dei Golden State Warriors e dei Boston Celtics. Ciò per avere ‘sotto controllo’ il gioco. E tenendolo sempre per mano, da vicino.

Ma dopo una pausa d’astinenza più o meno lunga, sembra essere tornato in auge il suo nome: Thibodeau infatti è accostato con sempre maggiore insistenza ad alcune panchine, specie quella delle due squadre di New York. Knicks e Nets. Così, in ordine su una griglia fantasiosa.

I primi, appunto, sembrano essere in vantaggio, perchè Tom ha intensi rapporti con Leon Rose, il nuovo capo della dirigenza blu-arancio. C’è feeling tra loro, sul lavoro e, pare, anche al di fuori del mondo cestistico. Ma Brooklyn, starebbe ‘tenendo testa’ bene, in quanto le due stelle designate della squadra, Kyrie Irving e Kevin Durant, avrebbero accolto con parere favorevole il possibile matrimonio.

Ma nelle ultime ore una terza squadra ha esternato ammiccamenti. Ed è Houston, che starebbe cercando un sostituto di Mike D’Antoni, giunto al suo ultimo anno di contratto, e che ha davvero pochissime chance di essere riconfermato in servizio, ai Rockets. Nulle, aggiungiamo, qualora dovessero fare ancora flop ai playoff. Semmai si terranno.

Pertanto, il nome di Thibodeau è sulla bocca di molti. Resta uno dei più quotati, tra quelli liberi sul mercato. E continua a godere di grande stima nei circoli NBA. Ha riposato troppo, coach Thibs, e quindi ora ha da scaldare il motore, perchè a breve potrebbe delinearsi il suo furturo prossimo.