NBA Top & Flop: Eastern & Western Conference Finals

Top e Flop per quanto riguarda le NBA Western & Eastern Conference Finals. Spiccano Lakers e Heat, come pronosticabile.

Devastante. Non ci sono statistiche in grado di descrivere il domino del Re. Statistiche che comunque sono irreali, 27 punti, 10 rimbalzi e 9 assist di media contro i Nuggets. Al 17esimo anno in questa lega, LeBron mostra una condizione fisica e mentale pazzesca. Un uomo in missione, come già detto, con motivazioni altissime, in vista della decima finale NBA della sua carriera.