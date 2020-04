NBA, Trevor Booker si ritira ufficialmente a 32 anni

Trevor Booker, solido giocatore NBA con otto stagioni alle spalle, ha deciso di ritirarsi a soli 32 anni.

Ormai dal 2018 fuori dal giro, ha comunicato la sua decisione su Twitter. Ha spiegato come un ragazzo del Sud Carolina proveniente da un paesino di sole duemila anime e che non vedeva altro che lavoro sui campi, è riuscito a realizzare il suo sogno di giocare nella NBA, anche quando pochissimi credevano in lui. Ora continuerà il suo lavoro da imprenditore che lo vede socio di Mark Cuban, lo vede immobiliarista con oltre 250 case, lo vede socio di minoranza dei DC United, squadra di calcio MLS.

“Grazie pallacanestro per quello che mi hai dato. Non so dove sarei finito senza di te”, le parole finali del messaggio di Booker.

Dopo il quadriennio NCAA a Clemson, ha giocato a Washington, poi Utah (dov’è stato protagonista di uno dei canestri più incredibili della storia), infine qualche mese tra Brooklyn ed Indianapolis. Chiude la carriera in Cina.

È fratello maggiore di Devin Booker del Khimki Mosca ed è cugino di Jordan Hill, ex giocatore NBA con cinque squadre.