NBA, vertice con Disney per ospitare tutte le partite

La NBA e’ in trattative con la Walt Disney Company in vista della ripresa della stagione a fine luglio. Il complesso sportivo di proprieta’ della Disney, l’Espn Wide World of Sport Complex di Orlando, Florida, potrebbe ospitare le partite, gli allenamenti e i ritiri delle squadre. Lo ha comunicato il portavoce della Nba, Mike Bass. “La nostra priorita’ – ha aggiunto – e’ la salute delle persone coinvolte. Stiamo lavorando con gli esperti e i rappresentanti del governo per mettere a punto un protocollo di sicurezza”. La stagione, che doveva finire a giugno, e’ stata sospesa a meta’ marzo a causa della pandemia da coronavirus.