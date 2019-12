NBA: Zach Randolph ha annunciato il ritiro

Cala il sipario sulla carriera di Z-Bo. In un’intervista al network TMZ Sports nella giornata di mercoledì, Zach Randolph ha annunciato il suo ritiro definitivo, dopo quasi due anni di assenza dai campi NBA.

Prodotto di Michigan State (scelta #19 al Draft 2001), Randolph ha collezionato ben 18 stagioni NBA tra Portland, New York, Los Angeles (sponda Clippers), Memphis e Sacramento. Ai Grizzlies ha raggiunto l’apice della carriera, facendo registrare una media di 16.8 punti e 10.2 rimbalzi nell’arco delle sue 8 stagioni in Tennessee e conducendo Memphis ai playoffs per 7 stagioni consecutive. Vanta anche due partecipazioni all’All-Star Game (2010, 2013).

Nel febbraio 2019 è stato spedito a Dallas dai Kings (insieme a Justin Jackson) in cambio di Harrison Barnes, per essere poi tagliato dai Mavericks nei giorni successivi. I Memphis Grizzlies hanno già annunciato il ritiro del suo #50.